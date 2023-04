Wie geht’s wei­ter mit dem Bam­ber­ger Osten?

Ein­la­dung zum öffent­li­chen Auf­takt­fo­rum am 20.04.2023 um 18:00 Uhr im Pfarr­saal St. Kunigund

Die Kon­ver­si­on der ehe­ma­li­gen Flä­chen der US-Army ver­zeich­ne­te in den ver­gan­ge­nen Jah­ren eine dyna­mi­sche Ent­wick­lung, was sich beson­ders auf dem Lag­ar­de-Cam­pus wider­spie­gelt. Auch wenn die­se Teil­flä­che bau­lich noch nicht abge­schlos­sen ist, gilt es nun den pla­ne­ri­schen Fokus auf wei­te­re ehe­ma­li­ge Kaser­nen­be­rei­che, wie z.B. Bun­des­po­li­zei, Anker­zen­trums oder MUNA zu legen. Sie sind im bis­he­ri­gen Inte­grier­ten Städ­te­bau­li­chen Ent­wick­lungs­kon­zept (ISEK) nicht abge­bil­det und machen daher ein neu­es ISEK not­wen­dig. An des­sen Erstel­lung wer­den neben Fach­leu­ten auch Bür­ge­rin­nen und Bür­ger Bam­bergs betei­ligt. Geplant sind ins­ge­samt drei Ver­an­stal­tun­gen. Den Auf­takt macht das Forum am Don­ners­tag, den 20. April, um 18:00 Uhr im Pfarr­saal St. Kuni­gund, zu dem alle Inter­es­sier­ten herz­lich ein­ge­la­den sind.

Mit dem ISEK wer­den Her­aus­for­de­run­gen und Poten­zia­le des Gebie­tes ana­ly­siert und kon­kre­te Leit­li­ni­en und Maß­nah­men für die Zukunft ent­wickelt. Es führt die ver­schie­de­nen The­men der Stadt­ent­wick­lung zusam­men und ver­knüpft sie miteinander.

The­ma­tisch betrach­tet wer­den sämt­li­che Berei­che, die für das Leben im Bam­ber­ger Osten von Bedeu­tung sind, wie zum Bei­spiel Woh­nen, Bil­dung, Sozia­les, Frei­zeit, Kli­ma­schutz und Kli­ma­re­si­li­enz, Wirt­schaft, Han­del, Mobi­li­tät und vie­les mehr. Die Fra­ge danach, wie die ehe­ma­li­gen Kaser­nen­stand­or­te mit den ande­ren Quar­tie­ren des Bam­ber­ger Ostens zusam­men­wach­sen und von­ein­an­der pro­fi­tie­ren kön­nen, ist dabei von hoher Bedeutung.

Bei dem Auf­takt­fo­rum wer­den der Pro­zess des ISEKs erklärt und aktu­el­le Ent­wick­lun­gen sowie rele­van­te Zukunfts­the­men bespro­chen. Die Bürger:innen sind auf­ge­for­dert, sich aktiv ein­zu­brin­gen, Ideen zu for­mu­lie­ren und zu dis­ku­tie­ren. Um eine kur­ze Anmel­dung an BambergerOsten@​umbaustadt.​de wird gebeten.

Die Ver­an­stal­tung ist der Auf­takt für ins­ge­samt drei Bür­ger­fo­ren und einen Markt­stand, die bis zum Som­mer 2024 stattfinden.