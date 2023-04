Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stahl

BAM­BERG. Zwi­schen Sonn­tag­abend, 23.00 Uhr, und Mon­tag­früh, 03.00 Uhr, wur­de ein Her­ren-Moun­tain-Bike der Mar­ke Scott, Far­be schwarz/​rot, neben der Bam­ber­ger JVA gestoh­len, obwohl es an einem Eisen­bü­gel ver­sperrt wur­de. Das Fahr­rad hat einen Zeit­wert von etwa 950 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

40-jäh­ri­ger Auto­fah­rer stand unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Sonn­tag, kurz nach 17.00 Uhr, wur­de in der Pödel­dor­fer Stra­ße ein 40-jäh­ri­ger Auto­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei einem durch­ge­führ­ten Dro­gen­test schlug bei dem Mann das Ergeb­nis posi­tiv an, wes­halb er sich zunächst einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen muss­te, bevor die Wei­ter­fahrt unter­bun­den wur­de und der Auto­schlüs­sel sicher­ge­stellt wurde.

Poli­zei stellt bei 46-jäh­ri­gen Mann Rausch­gift sicher

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz nach 03.00 Uhr, wur­de die Poli­zei zu einer Strei­tig­keit in ein Wohn­an­we­sen im Bam­ber­ger Osten geru­fen. Wie sich her­aus­stell­te, geriet ein 46-jäh­ri­ger Mann mit der Mie­te­rin in Streit, wes­halb er die Woh­nung ver­las­sen soll­te. Im Schlaf­zim­mer fand die Poli­zei dann eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na sowie diver­se Rausch­gif­tu­ten­si­li­en vor, wes­halb er sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich ver­ant­wor­ten muss.

27-Jäh­ri­ger ran­da­liert in Tankstelle

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz nach 02.00 Uhr, wur­de die Poli­zei von einer Tank­stel­le im Bam­ber­ger Nor­den ver­stän­digt, weil sich dar­in ein Mann auf­hielt, der dort ran­da­lier­te. Grund hier­für war, dass der 27-Jäh­ri­ge vom Ver­käu­fer kei­ne Spi­ri­tuo­sen ver­kauft bekam, wor­auf er Deko­ar­ti­kel sowie eine Süß­wa­ren­ver­packung beschä­dig­te. Auf­grund des aggres­si­ven Ver­hal­tens bekam der Mann von einem Ange­stell­ten einen Schlag ins Gesicht ver­passt, wes­halb er einen Krat­zer am Auge davontrug.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

HIRSCHAID. Am Mon­tag­nach­mit­tag befuhr eine 58-Jähr­gi­ge Pkw-Fah­re­rin die Luit­pold­stra­ße in süd­west­li­che Rich­tung und woll­te nach links abbie­gen. Hier­bei über­sah die­se einen Rad­fah­rer, wel­cher die Luit­pold­stra­ße in Nord­öst­li­che Rich­tung befuhr. Infol­ge­des­sen prall­te der 30-Jäh­ri­ge unge­bremst mit sei­nem Fahr­rad in die Bei­fah­rer­tür des Fords. Der Rad­ler wur­de nach einer Behand­lung durch den Ret­tungs­dienst schwer­ver­letzt ins Kli­ni­kum ver­bracht. Die Gesamt­scha­dens­hö­he beläuft sich auf ca. 3.200 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Egloff­stein. Ein 26-jäh­ri­ger Mann fuhr am Mon­tag­nach­mit­tag mit sei­ner Yama­ha von Thuis­brunn in Rich­tung Egloff­stein. In einer engen Kur­ve kam er wegen über­höh­ter Geschwin­dig­keit zu Fall, schlit­ter­te ca. 30 m über die Fahr­bahn und kam dann im Stra­ßen­gra­ben zum Ste­hen. Zwei Zeu­gen führ­ten bei dem Kraft­rad­fah­rer die medi­zi­ni­sche Erst­ver­sor­gung durch, bis der Ret­tungs­wa­gen ein­traf. Auf­grund der schwe­ren Ver­let­zun­gen wur­de der 26-Jäh­ri­ge mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber ins Kli­ni­kum nach Erlan­gen ver­bracht. Der Scha­den am Motor­rad beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Son­sti­ges

Wei­ßen­ohe. Ein 29-jäh­ri­ger Mann park­te sei­nen schwar­zen Seat am Oster­mon­tag gegen Mit­tag am Wei­ßen­oher Bahn­hof. Als er gegen 16:45 Uhr an sein Auto zurück­kehr­te stell­te er an der lin­ken hin­te­ren Tür einen ca. 12 cm lan­gen Krat­zer fest. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu mel­den (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Klein­sen­del­bach. Am Mon­tag gegen 17:00 Uhr tou­chier­te ein 84-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer auf der Dormit­zer Stra­ße beim Über­ho­len eine 59-jäh­ri­ge Pedelec-Fah­re­rin mit sei­nem rech­ten Außen­spie­gel. Die Pedelec-Fah­re­rin stürz­te dar­auf­hin zu Boden und ver­letz­te sich leicht. Es ent­stand Sach­scha­den von ins­ge­samt ca. 500 EUR. Den Pkw-Fah­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen fahr­läs­si­ger Körperverletzung.

Neun­kir­chen a. Brand. Am Mon­tag gegen 17:00 Uhr miss­ach­te­te ein 18-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer die Vor­fahrt eines aus Rich­tung Klein­sen­del­bach kom­men­den 54-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rers an der Kreu­zung Klein­sen­del­ba­cher Stra­ße / Wey­hau­sen­stra­ße. Der 54-jäh­ri­ge und sei­ne Bei­fah­re­rin wur­den bei dem Unfall leicht ver­letzt. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nach dem Unfall ein wirt­schaft­li­cher Total­scha­den. Die­ser wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Der Fahr­an­fän­ger muss sich nun wegen einer fahr­läs­si­gen Kör­per­ver­let­zung bei Ver­kehrs­un­fall verantworten.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Im Zeit­raum vom 07.04. – 10.04. wur­den zwei Gar­ten­hüt­ten im Bereich Forch­heim-Bur­k/­Pi­la­tus­cam­pus auf­ge­bro­chen. Ent­wen­det wur­de eine Motor­sen­se und zwei Bögen inkl. Pfei­len. Der Wert wird auf ca. 500 EUR bezif­fert. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und Spu­ren am Tat­ort gesi­chert. Wenn sie in die­sem Bereich etwas Ver­däch­ti­ges wahr­ge­nom­men haben, wer­den sie gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Hal­lern­dorf / Paut­z­feld. Am Oster­mon­tag gegen 11:20 Uhr wur­de anläss­lich eines Oster­um­zu­ges durch die frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Paut­z­feld eine Stra­ße gesperrt. Damit nicht ein­ver­stan­den zeig­te sich ein älte­rer Herr in einem schwar­zen Mer­ce­des. Er fuhr trotz ein­deu­ti­ger Zei­chen eines Feu­er­wehr­man­nes mit Schritt­ge­schwin­dig­keit gegen des­sen Knie. Nach kur­zer Dis­kus­si­on ent­fern­te sich der Mann von der Tatört­lich­keit. Der Feu­er­wehr­mann blieb vor­erst unver­letzt und merk­te sich das Kenn­zei­chen des Pkw. Gegen den Fah­rer wird nun wegen ver­schie­de­nen Ver­kehrs­de­lik­ten ermit­telt. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich der bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).