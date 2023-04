In Bau­nach am Brücken­hau­see fin­det an 3 Tagen ein gro­ßer Mit­tel­al­ter-Markt und Fan­ta­sy-Spek­ta­kel mit dem Namen „Markt der 1000 Wel­ten“ statt.

Gebo­ten wird ein tol­les Pro­gramm mit vie­len Aktio­nen, Musik, Gauk­ler und Fantasy-Figuren.

Ein gro­ßer Fami­li­en­spaß aber auch Gäste die ger­ne in eine Rol­le als Fan­ta­sti­sches Wesen, Super­held oder Hel­din­nen aus der Elfen- oder Ster­nen­welt schlüp­fen und uns besu­chen möch­ten sind uns ger­ne willkommen.

Markt der 1.000 Wel­ten in Baunach

u.a. mit dabei: Wal­king Acts mit SPP + die 7 Generäle

Bayern´s Cap­tain Jack mit Magie und Kurio­sum, Feu­er­show und mehr mit Ana­sta­si­ja und Magnus dem Feu­er­gauk­ler, Ori­en­ta­li­sche Tanz­dar­bie­tun­gen mit Tanz­work­shops von Vari­sha, Sil­va­na – die Zei­ten­wand­le­rin – Mär­chen­zau­be­rei, Lady oft the Dra­gon, Ter­ry der Bar­de, „The Ent“ – Der spre­chen­de wan­dern­de Baum, Musik mit Auro­ra u.v.m. …

… sowie zahl­rei­che Mit­tel­al­ter-/Fan­ta­sy Markt­stän­de, köst­lich Speis und Trank und vie­le, span­nen­de Mit­mach­ak­tio­nen für alle Altersgruppen.

Tau­chet ein in eine mit­tel­al­ter­li­che und Fan­ta­sy Welt. Erlebt Gauk­ler, Zau­be­rer, Pira­ten, Tän­ze­rin­nen, Schwert­kämp­fer und Spiel­leu­te. Elfen und son­der­ba­re Gestal­ten aus der Welt der Fan­ta­sie wer­den Eure Wege kreu­zen. Spek­ta­ku­lä­re Feu­er­shows und Top-Bands gibt es am Abend.

Kom­met sehet und stau­net und alles zu fami­li­en­freund­li­chen Eintrittspreisen.

