Pres­se­mit­tei­lung der Boxen­stopp Frän­ki­sche Schweiz GmbH:

Das Pro­jekt „Dorf­la­den­box“

An der Ther­me Obern­sees soll die erste Dorf­la­den­box in Fran­ken ent­ste­hen. Das ist ein klei­ner Selbst­be­die­nungs­la­den für Lebens­mit­tel auf 15 m² Grund­flä­che, der rund um die Uhr an 6 – 7 Tagen die Woche geöff­net hat. Die­ser wird aus­schließ­lich mit regio­na­len Pro­duk­ten von 30 – 50 Erzeu­gern befüllt sein, ins­be­son­de­re Lebens­mit­tel für den täg­li­chen Bedarf. Betrei­ber des Ladens ist die Boxen­stopp Frän­ki­sche Schweiz GmbH.

Wer­den Sie Teil davon

Mit der Aus­ga­be von Genuss­rech­ten geben wir Ihnen als Ver­brau­cher die Mög­lich­keit, sich aktiv an der Ent­ste­hung die­ser regio­na­len und in Nord­bay­ern ein­zig­ar­ti­gen Inno­va­ti­on zu betei­li­gen und damit sinn­voll zu inve­stie­ren. Hei­mat ist, was wir draus machen, denn das Gute liegt so nah.

Info­ver­an­stal­tung für Anleger

Don­ners­tag, 13. April 2023

17:30 Uhr

Guts­hof Men­gers­dorf, Men­gers­dorf 26, 95490 Mistelgau

Ihr Ansprech­part­ner