Am Sonn­tag, 23. April, laden die Bewoh­ner im Stadt­teil Hus­sen­gut in Bay­reuth von 10 bis 16 Uhr zum Gara­gen­floh­markt ein. Ange­bo­ten wird alles aus dem Haus­halt, Kel­ler, Gar­ten oder der Gara­ge, was einen neu­en Besit­zer sucht: Spiel­zeug, Klei­dung, Schu­he, Sport­ge­rä­te, Haus­halts­ge­rä­te, Anti­qui­tä­ten, Musik­in­stru­men­te, Möbel und vie­les mehr. Wir wün­schen viel Spaß beim Bum­mel, Stö­bern und Schnäpp­chen jagen!

Nähe­re Infor­ma­tio­nen sind auf sind auf Face­book zu fin­den: https://​www​.face​book​.com/​G​a​r​a​g​e​n​f​l​o​h​m​a​r​k​t​-​H​u​s​s​e​n​g​u​t​-​B​a​y​r​e​u​t​h​-​1​0​5​1​1​6​5​2​8​5​9​9​325