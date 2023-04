Im Stadt­teil Cor­ten­dorf beginnt der Glas­fa­ser­aus­bau für schnel­les Inter­net. Des­halb wer­den ab sofort ver­schie­de­ne Stra­ßen gesperrt. Bau­be­ginn ist Am Röd­lein. Die Arbei­ten set­zen sich dann im Denk­mals­weg fort bis in die Wald­sach­se­ner Stra­ße (Nähe Kin­der­gar­ten) und sol­len bis Ende Juli abge­schlos­sen wer­den. Der Anlie­ger­ver­kehr wird in Abspra­che mit der Bau­fir­ma zuge­las­sen. Rad­fah­ren­de und Fußgänger*innen kön­nen die Bau­stel­le passieren.

Bit­te infor­mie­ren Sie sich auch auf dem Bau­stel­len­blog www​.coburg​.de/​b​a​u​s​t​e​l​len