WEIS­MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Oster­mon­tag hat­te der Brand eines Car­ports in Weis­main hohen Sach­scha­den ver­ur­sacht. Das angren­zen­de Wohn­haus konn­ten die ein­ge­setz­ten Feu­er­weh­ren noch retten.

Am ver­gan­ge­nen Oster­mon­tag, gegen 20.15 Uhr, ent­deck­te ein 84-jäh­ri­ger Haus­be­woh­ner den Voll­brand sei­nes angren­zen­den Car­ports und wähl­te den Not­ruf. Die alar­mier­ten Feu­er­weh­ren aus Weis­main und dem Umland waren schnell in der Schön­fel­der Stra­ße am Ein­satz­ort und began­nen sofort mit den Lösch­ar­bei­ten. Die Flam­men hat­ten inzwi­schen auf das frei­ste­hen­de Ein­fa­mi­li­en­haus über­ge­grif­fen und den Dach­stuhl beschä­digt. Durch das beherz­te Vor­ge­hen der Ein­satz­kräf­te konn­te das Feu­er am Haus noch ein­ge­dämmt wer­den. Für das Car­port war es aller­dings bereits zu spät und es brann­te kom­plett ab. Da die Brand­ur­sa­che noch unge­klärt ist, haben Brand­er­mitt­ler der Kri­mi­nal­po­li­zei aus Hof die Unter­su­chun­gen auf­ge­nom­men. Glück­li­cher­wei­se blie­ben Bewoh­ner und Ein­satz­kräf­te unver­letzt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den reicht nach erster Schät­zung bis in den sechs­stel­li­gen Eurobereich.