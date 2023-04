Die Außen­stel­le Bay­reuth der Auto­bahn GmbH des Bun­des beginnt an der Anschluss­stel­le Bam­berg mit den Arbei­ten für die Bau­stel­len­ver­kehrs­füh­rung zur nach­träg­li­chen Lärm­vor­sor­ge und Tras­sen­an­pas­sung bei Hall­stadt. Hier­zu muss der Auf­fahrts­ast in Fahrt­rich­tung Bay­reuth vom 11.04.2023 bis 27.04.2023 gesperrt werden.

Der Ver­kehr, der an der Anschluss­stel­le Bam­berg in Fahrt­rich­tung Bay­reuth nicht auf­fah­ren kann, wird über die Anschluss­stel­le Bam­berg in Fahrt­rich­tung Schwein­furt zur Anschluss­stel­le Hall­stadt geführt.

Hier besteht die Mög­lich­keit zum Wen­den, um wie­der auf die A70 in Rich­tung Bay­reuth aufzufahren.

Für auf­tre­ten­de Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH des Bun­des alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer und Anlie­ger um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.