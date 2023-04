Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Schlan­gen­li­ni­en­fahrt über­führt betrun­ke­nen Radler

COBURG – Ein in Schlan­gen­li­ni­en fah­ren­der Rad­fah­rer zog am frü­hen Mon­tag­mor­gen die Auf­merk­sam­keit einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg auf sich.

Wohl zu tief ins Glas geschaut hat­te der 57-Jäh­ri­ge als er kurz vor 02.00 Uhr mit sei­nem Draht­esel die Moh­ren­stra­ße in unsi­che­rer Fahr­wei­se ent­lang fuhr. Die ein­ge­setz­ten Beam­ten staun­ten nicht schlecht als ein an der Kon­troll­stel­le durch­ge­führ­te Alko­test den stol­zen Wert von über 2 Pro­mil­le anzeig­te. Die Wei­ter­fahrt wur­de sofort unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Coburg war somit unumgänglich.

Neben einer Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr hat sich der Mann noch eine wei­te­re Anzei­ge ein­ge­han­delt, da er zunächst gegen­über den Beam­ten fal­sche Anga­ben zu sei­ner Iden­ti­tät machte.

Ver­kehrs­un­fall – Zwei­rad­fah­re­rin gestürzt

EBERS­DORF BEI COBURG – Glück­li­cher­wei­se nur leich­te Ver­let­zun­gen trug eine jun­ge Dame bei einem Ver­kehrs­un­fall mit ihrem Rol­ler am Sonn­tag­nach­mit­tag davon. Die 19-Jäh­ri­ge befuhr mit ihrem Zwei­rad die Haupt­stra­ße in Frohn­lach. Aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che fuhr sie gegen den Bord­stein und stieß hier­bei mit dem Len­ker ihres Gefährts gegen eine Stra­ßen­la­ter­ne. Die gestürz­te Dame zog sich hier­bei eine Fuß­ver­let­zung zu, die ambu­lant im Kli­ni­kum Lich­ten­fels ent­spre­chend behan­delt wur­de. Der ent­stan­de­ne Scha­den am Rol­ler wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Sach­be­schä­di­gung – Zeu­gen gesucht

GRUB AM FORST – Für den Ein­satz von Poli­zei und eines Feu­er­lö­schers sorg­te am spä­ten Sonn­tag­abend ein bewusst in Brand gesetz­ter Sta­pel von Büchern in der Bahn­hof­stra­ße in Grub am Forst.

Gegen 23.25 Uhr teil­te ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge per Not­ruf mit, dass der öffent­lich auf­ge­stell­te Bücher­schrank in der Bahn­hof­stra­ße qualmt. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei­strei­fe stell­ten vor Ort drei glim­men­de Bücher fest, die ver­sucht wur­den in Brand zu set­zen. Die­se konn­ten mit­tels Feu­er­lö­scher abge­löscht wer­den. Es ent­stand ein gerin­ger Sachschaden.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg ermit­telt nun wegen Sach­be­schä­di­gung durch Brand­le­gung und erbit­tet sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den Ver­ur­sa­chern unter der Ruf­num­mer 09561/645–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

