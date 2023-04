Bei Frei­bier, Bre­zeln, Oster­ei­ern und dem Stand­kon­zert der Wai­schen­fel­der Blas­mu­sik fei­er­ten die Wai­schen­fel­der und zahl­rei­che Urlaubs­gä­ste am Kar­sams­tag am Oster­brun­nen in der Vor­stadt wie­der das bereits tra­di­tio­nel­le Oster­brun­nen­fest und lie­ßen sich so auf die Oster­fei­er­ta­ge ein­stim­men. Aus­ge­rich­tet hat­te das Oster­brun­nen­fest wie immer der Hei­mat- und Ver­schö­ne­rungs­ver­ein Wai­schen­feld und Umge­bung. Ein zwei­tes Oster­brun­nen­fest, eben­falls mit Heckel-Frei­bier fand dann im Anschluss am klei­ne­ren Brun­nen in der Haupt­stra­ße für das der Frän­ki­sche Alb Ver­ein Wai­schen­feld ver­ant­wort­lich zeich­ne­te. Auch hier kamen zahl­rei­che Besu­cher trotz nass­kal­ter Wit­te­rung um die A‑Capella Gesangs­grup­pe Bel­can­to Voca­le und den musi­zie­ren­den und sin­gen­den Stadt­rat und Bade­mei­ster Ste­fan Pol­ster sowie eine Gitar­ri­stin aus Auer­bach in der Ober­pfalz zu hören, die sich spon­tan dazu­ge­sellt hat­te. Der Brun­nen in der Haupt­stra­ße, den der Alb-Ver­ein saniert hat, dien­te frü­her als Was­ser­ver­sor­gung der Stadt Wai­schen­feld als es noch kei­ne Was­ser­lei­tung gab. Hei­mat­ver­eins­che­fin Maria Eckert-Rosen­berg erin­ner­te des­halb wäh­rend ihrer Begrü­ßung an die Tra­di­ti­on des Oster­brun­nen­schmückens in der Frän­ki­schen Schweiz und auch dar­an, wie wich­tig frü­her die Trink­was­ser­brun­nen in den ein­zel­nen Ort­schaf­ten zur Was­ser­ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung waren. Die Grün­de für die Ent­ste­hung des Brau­ches des öster­li­chen Brun­nen­schmückens in der Frän­ki­schen Schweiz sind aller­dings unklar lie­gen aber wohl in der Was­ser­ar­mut frü­he­rer Zei­ten ‚vor allem auf der Jura­hoch­flä­che begrün­det. Als es dort noch kei­ne zen­tra­le Was­ser­ver­sor­gun­gen gab, muss­te man das Quell­was­ser zu Fuß und mit einem But­te auf dem Rücken, vom Tal aus hoch schlep­pen. Dies war eine schweiß­trei­ben­de und müh­sa­me Ange­le­gen­heit, daher die Ver­eh­rung für das kost­ba­re Nass. Auch Bür­ger­mei­ster Tho­mas Thiem hab die Bedeu­tung der Trink­was­ser­ver­sor­gung her­vor die es gel­te zu schüt­zen. Denn Trink­was­ser wer­de ein immer knap­pe­res Gut.