Auch in die­sem Jahr pfleg­te der Män­ner­chor des Gesang­ver­ein Cäci­lia Kirch­eh­ren­bach, unter­stützt durch Gast­sän­ger, die Tra­di­ti­on des Sin­gens der „Geist­li­chen Nacht­wa­che“. Hier trifft man sich am Grün­don­ners­tag um 22.00 Uhr und läuft durch den Ort um vor allem an den noch vor­han­de­nen Kreu­zen, im stünd­li­chen Wech­sel der Stro­phen, des Lei­dens Chri­sti zu gedenken.

Blech­in­stru­men­te begin­nen an den jewei­li­gen Sta­tio­nen und der vier­stim­mi­ge Män­ner­chor stimmt anschlie­ßend mit den Tex­ten ein. So beginnt auch die erste Stro­phe um 22.00 Uhr mit fol­gen­dem Wort­laut: „Schon zehn Uhr geschla­gen, der Wäch­ter tut spre­chen: Betrach­tet: Pila­tus will Stä­be nun bre­chen….“ In die­sem Jahr folg­te auch Pfar­rer Tho­mas Mut­tam der Ein­la­dung und beglei­te­te im ersten Teil die Sänger.

Micha­el Knörlein,

Gesang­ver­ein Cäci­lia Kirch­eh­ren­bach e.V.