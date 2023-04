Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Sach­be­schä­di­gung an Kfz

Dörf­les-Esbach / Lkr. Coburg. Am 08.04.23, zwi­schen 14:30 Uhr – 15:30 Uhr, kam es auf dem Park­platz des Kauf­lan­des zu einer Sach­be­schä­di­gung, bei wel­cher der unbe­kann­te Täter die lin­ke Fahr­zeug­sei­te eines gepark­ten Pkw zer­kratz­te. Der Sach­scha­den wird auf ca. 700,-€ geschätzt. Zeu­gen die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem Vor­fall geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg zu melden.

Vor­fahrt missachtet

Bad Rodach / Lkr. Coburg. Am 08.04.23, um ca. 17:15 Uhr, kam es in Bad Rodach, in der Held­bur­ger Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit hohem Sach­scha­den. Unfall­ur­säch­lich hier­für war die Miss­ach­tung der Vor­fahrt durch eine 26-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin. Die­se über­sah den von rechts kom­men­den, vor­fahrts­be­rech­tig­ten 34-jäh­ri­gen in des­sen Pkw. Glück­li­cher­wei­se wur­de kei­ner der Betei­lig­ten bei dem Zusam­men­stoß ver­letzt. Der geschätz­te Sach­scha­den beträgt ca. 25.000, -€.

Jugend­li­che mit Softair-Pistolen

Coburg. Am 08.04.23, um ca. 18:45 Uhr, wur­den der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg meh­re­re Jugend­li­che mit­ge­teilt, wel­che sich im Stein­weg mit einer Pisto­le auf­hal­ten sol­len. Bei der Kon­trol­le wur­de eine Sof­ta­ir-Pisto­le an die Poli­zei­be­am­ten aus­ge­hän­digt. Die­se ist dem äuße­ren Erschei­nungs­bild fast nicht von einer schar­fen Schuss­waf­fe zu unter­schei­den und wur­de gefah­ren­ab­weh­rend sichergestellt.

Zu tief ins Glas geschaut

Ebers­dorf b. Coburg / Lkr. Coburg. Am Sams­tag­abend wur­den die Poli­zei­be­am­ten nach Ebers­dorf zu einer ran­da­lie­ren­den Per­son geru­fen. Der 46-jäh­ri­ge Mann konn­te in sei­ner Woh­nung ange­trof­fen wer­den. In die­ser warf er mit Essen um sich und zeig­te sich auch den Beam­ten ver­bal aggres­siv gegen­über. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab 2,12 Pro­mil­le. Auf Grund des gezeig­ten Ver­hal­tens, wur­de der Ran­da­lie­rer in Gewahr­sam genom­men und ver­brach­te sei­ne Nacht in einer der Zel­len der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unfall­flucht auf der Bundesstraße

Mark­tro­dach: Auf der B173, Höhe Zigeunerschneidmühle/​Zeyern in Fahrt­rich­tung Kro­nach kam es am spä­ten Sams­tag­abend zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer über­hol­te hier­bei im Kur­ven­be­reich meh­re­re Fahr­zeu­ge. Ein ent­ge­gen­kom­men­der BMW-Fah­rer muss­te auf­grund die­ses Über­hol­vor­gan­ges nach rechts aus­wei­chen, um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den und tou­chier­te dabei die Außen­schutz­plan­ke. Der Pkw des Geschä­dig­ten wur­de dadurch an der hin­te­ren Fahr­zeug­sei­te beschä­digt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf 3000,- Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261/5030 in Ver­bin­dung zu setzen.

Paket im Haus­flur entwendet

Kro­nach: Am Diens­tag­nach­mit­tag kam es zu einem Dieb­stahl eines Pake­tes in einem Mehr­par­tei­en­haus Im Zie­gel­win­kel. Das Paket wur­de durch den Ver­sand­dienst wie ver­ein­bart im Haus­flur abge­stellt. Als die Geschä­dig­te die Lie­fe­rung abho­len woll­te, war die­se nicht mehr auf­zu­fin­den. Das Paket wur­de in der Zwi­schen­zeit durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter ent­wen­det. Dadurch ent­stand ein Ent­wen­dungs­scha­den von 100,- Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261/5030 entgegen.