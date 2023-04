Stärk­ster Orts­ver­band zieht Bilanz

Zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung hat­te der VdK Münch­berg in die Gast­stät­te Casa Bel­li­ni ein­ge­la­den und Orts­vor­sit­zen­der Harald Grieß­ham­mer freu­te sich zahl­rei­che lang­jäh­ri­ge Mit­glie­der begrü­ßen zu kön­nen. Münch­berg ist mit aktu­ell 1.131 Mit­glie­dern der stärk­ste Orts­ver­band im Hofer Land und kann auf ein reges Ver­eins­le­ben ver­wei­sen. In sei­nem Rechen­schafts­be­richt konn­te Grieß­ham­mer von einer Nor­ma­li­sie­rung im Jahr 2022 berich­ten, so dass mit Mut­ter­tags­fei­er, regel­mä­ßi­gen Treffs und Aus­flugs­fahr­ten bei­na­he wie­der ein „nor­ma­les“ Jah­res­pro­gramm durch­ge­führt wer­den konn­te. Aus­drück­lich bedank­te sich Grieß­ham­mer für eine Spen­de der Raiff­ei­sen­bank Bay­reuth-Hof über 1.000 Euro. Als Ver­tre­te­rin der Frau­en berich­te­te Gise­la Grieß­ham­mer über die Akti­vi­tä­ten des Vor­jah­res. Geburts­tags­be­su­che und auch Beer­di­gun­gen konn­ten wie­der durch­ge­führt wer­den und wur­den sehr gut ange­nom­men. Wie Schatz­mei­ste­rin Doris Her­trich berich­te­te über­stie­gen zwar in die­sem Jahr die Aus­ga­ben die lau­fen­den Ein­nah­men, aller­dings ver­fü­ge der Orts­ver­band über ein gutes Pol­ster um dies abdecken zu können.

Im Mit­tel­punkt der Jah­res­haupt­ver­samm­lung stan­den die­ses Jahr die Ehrun­gen für lang­jäh­ri­ge Mit­glied­schaft wel­che Grieß­ham­mer gemein­sam mit Kreis­vor­sit­zen­dem Bert Horn und Albin Bai­er vornahm: