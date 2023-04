Her­ber Rück­schlag im Abstiegskampf

Einen üblen Dämp­fer im Abstiegs­kampf hat medi bay­reuth am 27. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga hin­neh­men müs­sen. Im Gast­spiel beim Tabel­len-Sech­zehn­ten, den Bas­ket­ball Löwen Braun­schweig, unter­la­gen die Bay­reu­ther am Kar­sams­tag vor 3.029 Zuschau­ern in der Volks­wa­gen Hal­le mit 89:101 (46:49).

Die Braun­schwei­ger, die in der Tabel­le nun drei Sie­ge sowie den gewon­ne­nen direk­ten Ver­gleich vor medi bay­reuth lie­gen, lan­de­ten einen Start-Ziel-Sieg und führ­ten bereits knapp fünf Minu­ten vor dem Ende vor­ent­schei­dend mit 94:72. Vor allem in der Zone hat­ten die Nie­der­sach­sen deut­li­che Vor­tei­le (50:18 Punk­te) und auch beim Rebound lagen die Gast­ge­ber am Ende klar vor­aus (30:19).