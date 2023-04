Der Kno­ten ist geplatzt bei den „Dom­rei­tern“. Nach vier Unent­schie­den in Fol­ge gelang der jun­gen Bam­ber­ger Trup­pe gegen den Tabel­len­vor­letz­ten SpVgg Wei­den der ersehn­ten „Drei­er“. Mit einem kla­ren 3:0, das leicht hät­te höher aus­fal­len kön­nen, unter­mau­er­ten der FCE sei­nen Anspruch, zu den Top 4 der Bay­ern­li­ga zu zählen.

Die Bam­ber­ger leg­ten dabei los wie die Feu­er­wehr und erspiel­ten sich Chan­cen nahe­zu im Minu­ten­takt. Den­noch dau­er­te es bis zur 22. Minu­te, ehe die Haus­her­ren auf 1:0 stel­len konn­ten. David Lang setz­te sich stark auf der lin­ken Sei­te durch und konn­te im Straf­raum nur durch ein Foul­spiel gebremst wer­den. Den fäl­li­gen Straf­stoß ver­wan­del­te Simon Koll­mer sicher zur 1:0 Pausenführung.

Nach dem Sei­ten­wech­sel dann das glei­che Bild. Die „Dom­rei­ter“ schnür­ten die Ober­pfäl­zer in deren eige­ne Hälf­te ein und dran­gen auf das zwei­te Tor. Das Posi­ti­ve dar­an: den anwe­sen­den Zuschau­ern wur­den zahl­rei­che Chan­cen gebo­ten, das Zuschau­en war durch­aus unter­halt­sam. Aller­dings: wie schon am Diens­tag letz­ter Woche im Stadt­der­by gegen die DJK Don Bos­co wur­den die­se ver­ge­ben oder aber das Tor­ge­stän­ge stand im Weg. So dau­er­te es bis zur 62. Minu­te, ehe Timm Stra­sser die Bam­ber­ger erlö­ste: der durch­ge­lau­fe­ne Luca Ljev­sic hob den Ball sehens­wert über den her­aus­stür­zen­den SpVgg-Tor­wart Kycek hin­weg, Stra­sser sprin­te­te dem Ball hin­ter­her und konn­te in mit letz­ter Kraft vor den Abwehr­rei­hen der Gäste in die Maschen drücken. 2:0 – damit war der Deckel drauf in die­sem Spiel. Aber auch danach woll­ten die Bam­ber­ger, die sicht­lich vor Ener­gie sprüh­ten, mehr. Schluss­end­lich blieb es Young­ster Luca Leist­ner vor­be­hal­ten, zum 3:0 End­stand zu erhö­hen. Eine Frei­stoß­flan­ke aus dem Halb­feld drück­te er mit dem Kopf über die Linie zu einem völ­lig ver­dien­ten Sieg der Haus­her­ren, die nun unter der Woche mit viel Zuver­sicht zum Nach­hol­spiel gegen die DJK Geben­bach fah­ren können.

„Wir haben viel von dem, was wir unter der Woche vor­ge­nom­men haben, umset­zen kön­nen.“ war Bam­bergs Coach Jan Gern­lein nach dem Spiel sicht­lich zufrie­den. „Wir waren heu­te gie­rig und woll­ten die­sen Sieg unbe­dingt. Es freut mich für die Jungs, dass sie sich end­lich selbst belohnt haben und dass die Lei­den­schaft zum Erfolg geführt hat. Dar­auf bau­en wir auf am Mitt­woch im Top­spiel in Gebenbach.“