Am 31.03.2023 fand im Pfarr­saal Don Bos­co ein Infor­ma­ti­ons­tag mit anschlie­ßen­der Schnup­per-Pro­be des Musik- und Spiel­manns­zug Forch­heims statt.

Um wei­te­re Mit­glie­der zu gewin­nen und auch die Nach­wuchs­ar­beit vor­an­zu­trei­ben, konn­ten Inter­es­sier­te am Pro­ben­frei­tag in den Pfarr­saal Don Bos­co kom­men und sich dort über die musi­ka­li­sche Früh­erzie­hung und Instru­men­tal­aus­bil­dung infor­mie­ren. Das Aus­bil­dungs­an­ge­bot ist viel­sei­tig und reicht von einer Eltern-Kind Grup­pe für die Klei­nen, einer Rhyth­mus­grup­pe bis hin zu Block­flö­te und Orche­ster­ty­pi­schen Holz- und Blas­in­stru­men­ten. Für Musi­ker, wel­che ger­ne wie­der ihr Instru­ment in die Hand neh­men woll­ten, fand im Anschluss eine zwei­stün­di­ge Schnup­per­pro­be statt. Hier hat man deut­lich die Freu­de in den Gesich­tern der über 20 ehe­ma­li­gen aber auch neu inter­es­sier­ten Musi­kern sehen kön­nen. In der mit abwechs­lungs­rei­chen Stücken abge­hal­te­nen Pro­be, kam jeder Musik­lieb­ha­ber von Blas­mu­sik bis hin zu Mär­schen und moder­nen Melo­dien auf sei­ne Kosten. Im Anschluss wur­de die Pro­be mit einem gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein und inter­es­san­ten Gesprä­chen abgerundet.

Eine beson­de­re Über­ra­schung hat­te der ehe­ma­li­ge Musi­ker Ralf Sie­ben­haar (links im Bild) in sei­nem Noten­kof­fer. Der Mit­t­ar­bei­ter der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG hat­te für den Start in die neue Zukunft des Ver­eins eine Spen­de über 500€ für die musi­ka­li­sche Aus­bil­dung dabei. „Wir sind über­wäl­tigt wie viel Zuspruch und Unter­stüt­zung wir in den letz­ten Mona­ten erfah­ren konn­ten“, so Flo­ri­an Hölzl (1.Vorstand, rechts im Bild) „Das zeigt uns, dass die Ent­schei­dung zur Eigen­stän­dig­keit die Rich­ti­ge war und gibt Auf­schwung für den Start in unse­re Vereinszukunft.“

Auf­bruch in eine neue Zukunft

Die Ent­schei­dung zur Grün­dung eines eigen­stän­di­schen Ver­eins ist bereits vor 6. Mona­ten im Okto­ber 2022 bei der Mit­glie­der­ver­samm­lung des För­der­ver­eins gefal­len. Seit­dem muss­ten vie­le Her­aus­for­de­run­gen und Hür­den bei der Ein­tra­gung des Ver­eins bewäl­tigt wer­den. Den­noch ist ein Ende in Sicht und die offi­zi­el­le Umschrei­bung des För­der­ver­eins zu Musik- und Spiel­manns­zug Forch­heim steht kurz vor der Rea­li­sie­rung. Nach­dem das neue Ver­eins­lo­go mit Ver­bin­dung zur Hei­mat­stadt Forch­heim vom Vor­stand und Musi­ker­bei­rat bestä­tigt ist, geht es nun and die Beschaf­fung neu­er Ver­eins­klei­dung für die ver­schie­de­nen Auf­tritts­for­men. Die­se rei­chen von Kon­zer­ten und Blas­mu­sik­auf­trit­ten bis hin zu tra­di­tio­nel­len Fest­zü­gen und Ständchen.

Ver­an­stal­tungs­aus­blick 2023

Die­ses Jahr ver­an­stal­tet der Musik- und Spiel­manns­zug zum ersten Mal am 08.07.2023 ein Wein­fest des Musik- und Spiel­manns­zu­ges im Innen­hof der Kai­ser­pfalz. Eben­falls ist im 18.11.2023 eine Fort­set­zung des, im Vor­jahr zum ersten Mal statt­ge­fun­de­nen, Advent­kon­zer­tes geplant.

Um den Musik- und Spiel­manns­zug Forch­heim auch mit Ihrer Mit­glied­schaft unter­stüt­zen zu kön­nen, mel­den Sie sich bei info@​spielmannszug-​forchheim.​de oder laden Sie sich bequem das Anmel­de­for­mu­lar auf unse­rer Home­page www​.spiel​manns​zug​-forch​heim​.de herunter.