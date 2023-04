Die Stadt­bi­blio­thek bie­tet am Sams­tag, 15. April, von 10 bis 14.45 Uhr, in der Krea­tiv­werk­statt des RW21 den Work­shop „Coding – Spie­le pro­gram­mie­ren“ an. Wie ent­steht ein Com­pu­ter­spiel? Was pas­siert hin­ter den tol­len Bil­dern auf dem Bild­schirm? Spie­le fas­zi­nie­ren und vie­le träu­men davon, ein eige­nes Video­spiel zu machen. In die­ser Ver­an­stal­tung wird ein erstes Ver­ständ­nis fürs Pro­gram­mie­ren ver­mit­telt und ein klei­nes Spiel selbst programmiert.