Im bis auf den letz­ten Platz gefüll­ten Rei­se­bus saß dies­mal auch der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Micha­el Hof­mann selbst. Nor­mal emp­fängt er sei­ne Besu­cher­grup­pen aus dem Land­kreis Forch­heim eigent­lich direkt im Maxi­mi­lia­ne­um in Mün­chen, dem Land­tags­ge­bäu­de, sei­nem Arbeits­platz. Die­ses Mal fand die Fahrt erst­mals an einem Sams­tag statt – eine Pre­miè­re. „Weil so vie­le Fahr­ten wegen Coro­na aus­ge­fal­len sind, gab das Land­tagsamt grü­nes Licht für Fahr­ten auch am Wochen­en­de“, nennt Hof­mann den Grund für die beson­de­re Fahrt, bei der jeweils zwei Abge­ord­ne­te jeweils mit einem Bus nach Mün­chen ein­la­den konn­ten. Der „Part­ner-Abge­ord­ne­te“ von Micha­el Hof­mann war Stimm­kreis­nach­bar MdL Hol­ger Dre­mel. Die bei­den Abge­ord­ne­ten fuh­ren bei­de gemein­sam mit ihren Rei­se­grup­pen nach Mün­chen. Nach einem Mit­tag­essen und einer Füh­rung durch das histo­ri­sche Land­tags­ge­bäu­de stan­den bei­de für Fra­gen am Mikro­fon bereit. Und zwar direkt am Red­ner­pult im Ple­nar­saal des Baye­ri­schen Land­tags. Die Grup­pe nahm auf den roten Leder­sit­zen der Abge­ord­ne­ten Platz. Fra­gen zum Leh­rer­man­gel, dem oft­mals unrühm­li­chen Ver­hal­ten von AfD-Abge­ord­ne­ten aber auch Fra­gen zum Ablauf der Sit­zun­gen und der Sitz­ord­nung waren The­men beim ein­stün­di­gen Aus­tausch. Die bei­den Abge­ord­ne­ten konn­ten auch einen Ein­blick in ihren Tages­ab­lauf und die Arbeit in ihren jewei­li­gen Aus­schüs­sen, Micha­el Hof­mann vom Haus­halts­aus­schuss und Hol­ger Dre­mel vom Innen­aus­schuss, geben.