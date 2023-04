Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fah­ren ohne Fahrerlaubnis

Bam­berg. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen wur­de im Hafen­ge­biet ein 21-jäh­ri­ger Audi­fah­rer kon­trol­liert. Dabei wur­de fest­ge­stellt, dass er die erfor­der­li­che Fahr­erlaub­nis nicht besaß. Der Fahr­zeug­schlüs­sel wur­de sicher­ge­stellt, der jun­ge Mann wird wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis angezeigt.

Fri­sier­te Pedelecs

Bam­berg. Am Frei­tag­mor­gen fie­len einer Strei­fen­be­sat­zung der PI Bam­berg-Stadt an der Kreu­zung Mem­mels­dor­fer Straße/​Siechenstraße zwei Pedelec-Fah­rer auf, die erkenn­bar schnel­ler als die erlaub­ten 25 km/​h, die Kreu­zung über­quer­ten. Bei der Kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass bei­de Fahr­zeu­ge erheb­lich schnel­ler als die erlaub­te Geschwin­dig­keit waren und dass bei bei­den ein Gas­he­bel ver­baut war, durch den das Rad auch ohne zu Tre­ten gefah­ren wer­den konn­te. Mit den bei­den Fah­rern, einer Frau und einem Mann aus Hall­stadt, befasst sich nun die Staats­an­walt­schaft, da sie ohne Ver­si­che­rung und ohne Steu­er unter­wegs waren. Die Fahr­erlaub­nis­recht­li­che Prü­fung wird eben­falls noch erfol­gen müssen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Son­sti­ges

HIRSCHAID. Am Frei­tag­nach­mit­tag muss­ten die kon­trol­lie­ren­den Poli­zei­be­am­ten im Rah­men einer, auf der BA 27 durch­ge­führ­ten, all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten bei einem 22-jäh­ri­gen Daim­ler-Fah­rer feststellen.

Ein, an der Kon­troll­stel­le durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test ver­lief posi­tiv auf THC. Somit wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net und die­se in einem Kran­ken­haus durch­ge­führt. Der Pkw-Fah­rer muss­te sein Fahr­zeug ste­hen las­sen. Ihn erwar­tet eine Straf­an­zei­ge nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz und eine Verkehrsordnungswidrigkeit.

STRUL­LEN­DORF. Ein 45-jäh­ri­ger Mann führ­te am Frei­tag­mit­tag Repa­ra­tur­ar­bei­ten an einem Lkw der Mar­ke Renault durch. Als der Mann unter sei­nem Fahr­zeug lag, löste sich das Getrie­be und fiel ihm, aus noch unge­klär­ter Ursa­che, auf den Oberkörper.

Der Mann wur­de unter dem Fahr­zeug ein­ge­klemmt und muss­te durch Erst­hel­fer befreit wer­den. Der Ver­letz­te wur­de mit schwe­ren Ver­let­zun­gen am Ober­kör­per in ein Kran­ken­haus­haus gebracht.

Ermitt­lun­gen bezüg­lich des Unfall­ge­sche­hens laufen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Fahr­zeug beschädigt

Bay­reuth. In der Nacht auf Frei­tag wur­de in der Fran­ken­gut­stra­ße ein Pkw durch das Auf­brin­gen von Far­be beschädigt.

Am frü­hen Frei­tag­mor­gen zwi­chen 02.00 Uhr und 04.30 Uhr wur­de in der Fran­ken­gut­stra­ße die Bei­fah­rer­sei­te eines wei­ßen Pkw Hyun­dai durch das Auf­sprü­hen von grau­er Far­be beschä­digt. Hier­bei ent­stand ein geschätz­ter Scha­den in Höhe von 1000.- Euro.

Hin­wei­se zur Tat nimmt die PI Bay­reuth-Stadt unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2130 entgegen.

Rad­fah­rer gesucht

Bay­reuth. Am frü­hen Frei­tag­abend gegen 19.40 Uhr kam es in der Nürn­ber­ger Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall der von einem Rad­fah­rer ver­ur­sacht wurde.

Eine 26jährige Bay­reu­the­rin fuhr mit ihrem Pkw Renault auf der Nürn­ber­ger Stra­ße stadt­ein­wärts. Vor ihr fuhr ein Rad­fah­rer auf der Fahr­bahn, der auf Höhe Hausnr. 5 aus unbe­kann­ten Grün­den stürz­te und auf der Fahr­bahn lie­gen blieb. Die Pkw-Fah­re­rin muss­te nach rechts aus­wei­chen und stieß hier­bei gegen den Bord­stein. Durch den Anstoß wur­de der Rei­fen beschä­digt. Der Rad­fah­rer stieg anschlie­ßend wie­der auf sein Rad und fuhr trotz Auf­for­de­rung an der Unfall­stel­le zu blei­ben davon. Bei dem Rad­fah­rer han­delt es sich um einen ca. 30jährigen Mann der mit einer roten Jacke beklei­det war. Er fuhr ein sil­ber­far­be­nes Rad.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der PI Bay­reuth-Stadt unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2130 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ger Unfall

Göß­wein­stein. Am Frei­tag­vor­mit­tag ist ein 83-jäh­ri­ger Tou­rist in Beglei­tung sei­ner Ange­hö­ri­gen ober­halb der Basi­li­ka beim Her­ab­lau­fen von einem Aus­sichts­punkt auf einer Beton­trep­pe ohne Fremd­be­tei­li­gung zu Sturz gekommen.

Er wur­de mit schwe­ren, lebens­ge­fähr­li­chen Kopf­ver­let­zun­gen von der Berg­wacht gebor­gen und anschlie­ßend mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber ins Kli­ni­kum Bay­reuth verbracht.

Ver­kehrs­un­fall mit Krad

Hilt­polt­stein. Das schö­ne Wet­ter hat am Kar­frei­tag bereits wie­der zahl­rei­che Motor­rad­fah­rer in die Frän­ki­sche Schweiz gelockt.

Ein 52-jäh­ri­ger Krad­fah­rer aus dem Raum Fürth ist hier­bei zwi­schen Hilt­polt­stein und Orts­ein­gang Gro­ßen­ohe allein­be­tei­ligt in einer Links­kur­ve zu Sturz gekom­men und hat sich eine Beinfrak­tur zuge­zo­gen. Er wur­de mit einem Ret­tungs­hub­schrau­ber schwer ver­letzt ins Kli­ni­kum Erlan­gen ver­bracht. Am Motor­rad ent­stand Total­scha­den in Höhe von ca. 3000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim vom 08.04.2023

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Reg­nitz­stra­ße 34 war­fen Unbe­kann­te in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag, einen dort abge­stell­ten Rol­ler der Mar­ke Hon­da um. An dem Rol­ler ent­stand ein Scha­den in Höhe von ca. 500,– Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. Ein 71jähriger Rent­ner aus Erlan­gen wähl­te gestern am spä­ten Nach­mit­tag den Not­ruf und mel­de­te sein Fahr­zeug als gestoh­len. Wie sich her­aus­stell­te, hielt sich der Erlan­ger Seni­or bereits schon seit den Mor­gen­stun­den in den Braue­rei­gast­stät­ten in der Satt­ler­tor­stra­ße auf. Sein Pkw, ein grau­er BMW X‑Drive, konn­te schließ­lich in der Bastei­stra­ße geparkt auf­ge­fun­den wer­den, wes­we­gen ein Dieb­stahl rasch aus­ge­schlos­sen wer­den konn­te. Sein Fahr­zeug konn­te der Rent­ner, auf­grund sei­ner Alko­ho­li­sie­rung und sei­nes ver­wirr­ten Gei­stes­zu­stan­des, aber den­noch nicht nach Hau­se fah­ren. Die Fahr­zeug­schlüs­sel wur­den vor­sorg­lich sicher­ge­stellt und den ver­stän­dig­ten Ange­hö­ri­gen spä­ter aus­ge­hän­digt. An die Füh­rer­schein­stel­le ergeht dies­be­züg­lich eine Meldung.

Forch­heim. Einem wei­te­ren alko­ho­li­sier­ten Rent­ner wur­de gestern Abend dann ein Fehl­alarm beim Glo­bus-Ein­kaufs­markt zum Ver­häng­nis. Der 79jährige Pole aus Eggols­heim hat­te sein Fahr­zeug in einem Grün­strei­fen der Park­flä­chen­ab­gren­zung fest­ge­fah­ren. Die wegen des Ein­bruch­alarms anfah­ren­den Strei­fen konn­ten zunächst nur das ver­las­se­ne Fahr­zeug des 71jährigen fest­stel­len. Der Fah­rer sel­ber lag unweit des Park­plat­zes im Gras. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1 Pro­mil­le. Mit dem Ein­bruch­alarm beim Glo­bus hat­te er nichts zu tun. Die­ser stell­te sich als Fehl­alarm her­aus. Wegen medi­zi­ni­scher Pro­ble­me muss­te der Seni­or ins Kran­ken­haus ver­bracht wer­den, wo ihm dann wegen des Ver­dachts einer Trun­ken­heits­fahrt Blut abge­nom­men wurde.

Forch­heim. Gestern Abend kam es zu einem unan­ge­mel­de­ten und nicht geneh­mig­ten Tref­fen der ober­frän­ki­schen Tuning­sze­ne. Auf­grund zurück­lie­gen­der Ereig­nis­se im Zusam­men­hang mit der Tuning­sze­ne war bereits im Vor­feld der für Tref­fen der Sze­ne belieb­te Park­platz des Ede­ka-Ein­kaufs­mark­tes in der Hafen­stra­ße vor­sorg­lich gesperrt wor­den. Die Sze­ne wich jedoch auf einen ande­ren Super­markt­platz in der Büg­stra­ße aus und ver­la­ger­te spä­ter dann ihren Schwer­punkt in die Bay­reu­ther Stra­ße, im Bereich Kraft­werk- und Krankenhausstraße.

Ins­ge­samt konn­ten dort 500 bis 600 Fahr­zeu­ge und an die 1500 Per­so­nen fest­ge­stellt wer­den, die die dor­ti­gen Park­flä­chen bela­ger­ten. Meh­re­re Beschwer­den über auf­heu­len­de Moto­ren und lau­te Musik waren die Fol­ge. Erst gegen 22:30 Uhr begann sich die Ver­samm­lung all­mäh­lich auf­zu­lö­sen. Bis dahin wur­den durch Strei­fen der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg und der Poli­zei Forch­heim 7 Fahr­zeu­ge wegen Bean­stan­dun­gen still­ge­legt und über 20 Falsch­par­ker gebüh­ren­pflich­tig ver­warnt. Im Zuge die­ses Tref­fens kam es, neben einer Behin­de­rung von Not­arzt und Ret­tungs­wa­gen, noch zu einem Ver­kehrs­un­fall auf­grund über­höh­ter Geschwin­dig­keit in der Bay­reu­ther Stra­ße, sowie zu Ver­un­rei­ni­gun­gen der Parkflächen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Betrun­ken und ohne Füh­rer­schein Unfall ver­ur­sacht und aus dem Staub gemacht

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­abend befuhr ein 28-jäh­ri­ger VW-Fah­rer die Kreis­stra­ße LIF2 bei Kösten, wobei er aus zunächst unge­klär­ter Ursa­che über eine Ver­kehrs­in­sel fuhr und dabei ein Ver­kehrs­zei­chen beschä­dig­te. Anschlie­ßend ent­fern­te er sich uner­laubt von der Unfall­stel­le in Rich­tung Auto­bahn. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge konn­te sich das Kenn­zei­chen des Fahr­zeu­ges mer­ken und der ver­un­fall­te Pkw konn­te schließ­lich von einer Strei­fe fah­rend im Bereich Son­ne­feld fest­ge­stellt und kon­trol­liert wer­den. Wie sich bei der Kon­trol­le her­aus­stell­te, war der Fah­rer nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis. Zudem erbrach­te ein Alko­hol­test einen Wert von 2,34 Pro­mil­le. Den Fah­rer erwar­ten nun eine Straf­an­zei­ge wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs, Unfall­flucht sowie Fah­rens ohne Fahrerlaubnis.

Unter Dro­gen am Steu­er unterwegs

Lich­ten­fels. Frei­tag­nacht kon­trol­lier­te eine Poli­zei­strei­fe in der Lang­hei­mer Stra­ße eine 18-jäh­ri­ge Maz­da-Fah­re­rin. Bei der Kon­trol­le wur­den bei der jun­gen Frau dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt. Zudem gab die Fah­re­rin an, zwei Tage zuvor Mari­hua­na kon­su­miert zu haben. Eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum war somit die logi­sche Fol­ge. Die Fahr­an­fän­ge­rin erwar­tet nun eine Buß­geld­an­zei­ge sowie eine Straf­an­zei­ge nach dem Betäubungsmittelgesetz.