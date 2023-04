Forch­heim. Gestern Abend kam es zu einem unan­ge­mel­de­ten und nicht geneh­mig­ten Tref­fen der ober­frän­ki­schen Tuning­sze­ne. Auf­grund zurück­lie­gen­der Ereig­nis­se im Zusam­men­hang mit der Tuning­sze­ne war bereits im Vor­feld der für Tref­fen der Sze­ne belieb­te Park­platz des Ede­ka-Ein­kaufs­mark­tes in der Hafen­stra­ße vor­sorg­lich gesperrt wor­den. Die Sze­ne wich jedoch auf einen ande­ren Super­markt­platz in der Büg­stra­ße aus und ver­la­ger­te spä­ter dann ihren Schwer­punkt in die Bay­reu­ther Stra­ße, im Bereich Kraft­werk- und Krankenhausstraße.

Ins­ge­samt konn­ten dort 500 bis 600 Fahr­zeu­ge und an die 1500 Per­so­nen fest­ge­stellt wer­den, die die dor­ti­gen Park­flä­chen bela­ger­ten. Meh­re­re Beschwer­den über auf­heu­len­de Moto­ren und lau­te Musik waren die Fol­ge. Erst gegen 22:30 Uhr begann sich die Ver­samm­lung all­mäh­lich auf­zu­lö­sen. Bis dahin wur­den durch Strei­fen der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg und der Poli­zei Forch­heim 7 Fahr­zeu­ge wegen Bean­stan­dun­gen still­ge­legt und über 20 Falsch­par­ker gebüh­ren­pflich­tig ver­warnt. Im Zuge die­ses Tref­fens kam es, neben einer Behin­de­rung von Not­arzt und Ret­tungs­wa­gen, noch zu einem Ver­kehrs­un­fall auf­grund über­höh­ter Geschwin­dig­keit in der Bay­reu­ther Stra­ße, sowie zu Ver­un­rei­ni­gun­gen der Parkflächen.