Die Elek­tro­mo­bi­li­tät hat in den letz­ten Jah­ren in unse­rer Gesell­schaft einen immer grö­ße­ren Stel­len­wert ein­ge­nom­men. Die Kli­ma­li­ste Erlan­gen möch­te die­se Ent­wick­lung unter­stüt­zen und for­dert, dass das Lade­netz für Elek­tro­fahr­zeu­ge im Stadt­ge­biet um min­de­stens 70 neue Lade­punk­te bis Ende 2024 erwei­tert wird. Davon soll­ten min­de­stens 30 im Innen­stadt­ge­biet gebaut wer­den. Der Aus­bau wür­de vor allem Pend­le­rin­nen und Besu­che­rin­nen der Stadt zugutekommen.

Die stei­gen­de Anzahl von zuge­las­se­nen Elek­tro­fahr­zeu­gen erfor­dert eine signi­fi­kan­te Erwei­te­rung des Lade­sy­stems in Erlan­gen. Wäh­rend im Jahr 2020 noch 221 Elek­tro­fahr­zeu­ge in Erlan­gen zuge­las­sen waren, zeigt sich laut aktu­el­len Zah­len des Kraft­fahrt-Bun­des­am­tes ein enor­mer Anstieg. Denn mitt­ler­wei­le hat sich die Zahl auf mehr als das Fünf­fa­che gestei­gert, sodass Anfang des Jah­res 2023 bereits 1276 Elek­tro­fahr­zeu­ge in der Stadt zuge­las­sen waren.

Der­zeit sind ledig­lich 32 öffent­lich zugäng­li­che Lade­sta­tio­nen in Erlan­gen und dem umlie­gen­den Gebiet instal­liert, was bei Wei­tem unzu­rei­chend ist. Um mehr Bürger*innen zu ermög­li­chen, Teil der Ver­kehrs­wen­de zu wer­den, muss das Lade­sy­stem dra­stisch aus­ge­baut werden“.

Die Wahl der Plät­ze für die neu­en Lade­punk­te soll­te vor allem auf Gebie­te in der Innen­stadt fal­len, um den Besucher*innen den Zugang zur Innen­stadt zu erleich­tern und die Wirt­schaft zu för­dern. Eine ver­bes­ser­te Lade­infra­struk­tur kann dazu bei­tra­gen, dass mehr Men­schen auf Elek­tro­fahr­zeu­ge umstei­gen, was wie­der­um posi­tiv zur Ver­kehrs­wen­de beiträgt“.

„Der Aus­bau des Lade­net­zes für Elek­tro­fahr­zeu­ge ist ein wich­ti­ger Schritt in Rich­tung Kli­ma­schutz und Ver­kehrs­wen­de. Wir möch­ten den Bürger*innen und Besucher*innen die Mög­lich­keit geben, umwelt­freund­lich und nach­hal­tig mobil zu sein“, sagt Nora Elhaus“.

Der Aus­bau des Lade­net­zes für Elek­tro­fahr­zeu­ge wäre auch ein wich­ti­ger Schritt in Rich­tung einer nach­hal­ti­gen Zukunft. Erlan­gen wür­de hier­mit ein kla­res Zei­chen für eine moder­ne und umwelt­be­wuss­te Stadt setzen.