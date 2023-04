Das von Forch­heim for Future monat­lich ver­an­stal­te­te Clean Up star­tet im April auf dem Park­platz von Lidl in der Bam­ber­ger Stra­ße. Alle, die mit­ma­chen wol­len, tref­fen sich dort am Don­ners­tag, den 13.4. um 17 Uhr und ent­fer­nen in der Umge­bung den her­um­lie­gen­den Müll. Jede*r kann mit­ma­chen, Hand­schu­he und Grei­fer kön­nen bei Bedarf zur Ver­fü­gung gestellt werden.