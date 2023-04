„Kulm­ba­cher haben Geschmack!“

Nach erfolg­rei­chen Reno­vie­rungs­ar­bei­ten konn­te am 1. April die Kulm­ba­cher Filia­le von Sack’s Destil­le öff­nen. Was nach einem April­scherz klin­gen könn­te ist nun Teil der Stadt gewor­den. In Mit­ten der Lang­gas­se gibt es „Fei­nes aus dem Fran­ken­land“ und das über­zeugt. Mar­cel Völ­kel ist seit eini­gen Jah­ren Inha­ber der Destil­le und freut sich nun auch in sei­ner Hei­mat­stadt ver­tre­ten zu sein.

Das Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­men gibt es schon seit 1864 und eini­ge der Spi­ri­tuo­sen wer­den noch genau wie damals nach den alten Rezep­tu­ren her­ge­stellt. Aber auch neue Pro­duk­te wie die drei ver­schie­de­nen Gin-Sor­ten oder der belieb­te Him­beer­geist kamen seit der Über­nah­me durch Völ­kel hinzu.

Und das kommt an. „Die Kulm­ba­cher sind Genie­ßer und ich habe Ver­trau­en in ihren guten Geschmack!“ merkt Mar­cel Völ­kel an. „Ich freue mich über den gro­ßen Zuspruch und die posi­ti­ven Rück­mel­dun­gen. Die Eröff­nung war ein gro­ßer Erfolg und wir freu­en uns nun ein Teil der Stadt Kulm­bach zu sein.“ Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann ließ es sich nicht neh­men mit guten Wün­schen zur Eröff­nung in der Lang­gas­se vor­bei­zu­schau­en. „Das Laden­ge­schäft von Sack’s Destil­le ist eine Berei­che­rung für unse­re Innen­stadt. Tra­di­tio­nel­le Pro­duk­te und inno­va­ti­ve Ideen spre­chen die Kun­den an. Wir freu­en uns auf ein gutes Mit­ein­an­der und wün­schen einen guten Start für die neue Filia­le.“ so Lehmann.

Wer die Gele­gen­heit noch nicht genutzt hat kann sich wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten Mon­tag bis Frei­tag von 9.00 bis 18.00 Uhr und sams­tags von 09.00–14.00 Uhr selbst vom guten Geschmack der Pro­duk­te über­zeu­gen. Im Laden darf näm­lich auch pro­biert wer­den: Gei­ste, Kräu­ter­bit­ter, Likö­re und Gin ste­hen zur Ver­ko­stung bereit.