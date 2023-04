Die Markt­ge­mein­de bie­tet ihren Ange­stell­ten ein E‑Bike-Lea­sing an. Die ersten Rad­fah­rer sind bereits unterwegs.

Kei­ne Staus, kei­ne Park­platz­su­che, kei­ne Sprit­ko­sten, dafür aber mehr Fit­ness – das sind die Vor­tei­le, die ein Rad gegen­über einem Auto hat. Den Umstieg auf das E‑Bike erleich­tert die Markt­ge­mein­de Ecken­tal nun ihren Rat­haus­an­ge­stell­ten: Wer will, kann für ein E‑Bike-Lea­sing eine Gehalts­um­wand­lung in Anspruch neh­men. Zusätz­lich zum neu­en Rad kön­nen so Steu­er­vor­tei­le genutzt werden.

Als einer der ersten Mit­ar­bei­ter hat sich Maik Scho­knecht für das Ange­bot ent­schie­den. Sein Arbeits­weg ist elf Kilo­me­ter lang, für die er nun ger­ne aufs E‑Bike steigt. Im All­tag hat sich das schon bezahlt gemacht, fin­det er: „Ich ste­he mit dem Rad in kei­nem Stau und habe wesent­lich weni­ger Ampeln, an denen ich hal­ten muss.“ Für ihn habe sich das E‑Bike-Lea­sing also gelohnt, sagt Scho­knecht: „Das ist wirk­lich eine gute Sache.“

So sieht das auch Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le: „Ich freue mich, dass sich unse­re Mit­ar­bei­ter ger­ne sport­lich betä­ti­gen und das Auto ste­hen las­sen.“ Rund um Ecken­tal loh­ne sich der Umstieg aufs Rad beson­ders, fin­det sie: „Unse­re wun­der­ba­re Gegend kann man so ganz anders genießen.“

Im Mai hat das Rad­fah­ren noch einen wei­te­ren schö­nen Neben­ef­fekt: Ecken­tal ist dann wie­der beim STADT­RA­DELN dabei. Wer sich unter www​.stadt​ra​deln​.de/​e​c​k​e​n​tal regi­striert, kann sowohl für die Markt­ge­mein­de als auch für die Ein­zel­wer­tung Kilo­me­ter sam­meln. Neben attrak­ti­ven Prei­sen gibt es auch ein viel­fäl­ti­ges Rah­men­pro­gramm für alle Alters­grup­pen – vom Lauf­rad­par­cours bis zur Tausch­bör­se. Mehr Infor­ma­tio­nen dazu gibt es unter www​.ecken​tal​-mfr​.de.