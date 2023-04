Wer möch­te als Christ­kind beim roman­ti­schen Cobur­ger Weih­nachts­markt die Her­zen der Besu­cher erfreuen?

Coburg Mar­ke­ting sucht Jugend­li­che zwi­schen 14 und 18 Jah­ren, die sich für die reiz­vol­le Auf­ga­be als Christ­kind für den Cobur­ger Weih­nachts­markt bewer­ben wollen.

Das Christ­kind soll­te für die Auf­trit­te am Tag der Eröff­nung (24.11), am 6.12. und an den ersten drei Advents­sonn­ta­gen jeweils zur Ver­fü­gung ste­hen. Wei­te­re Auf­trit­te erfol­gen nach Absprache.

Die Bewer­bungs­frist endet am 30. April 2023. Nach einer ersten Vor­auswahl fin­det im Juni hier­zu bei Coburg Mar­ke­ting ein Aus­wahl­ver­fah­ren statt.

Um sich zu bewer­ben, sen­det man ein form­lo­ses kur­zes Anschrei­ben mit Licht­bild an:

Coburg Mar­ke­ting

Abtei­lung Pro­jek­te /​Veranstaltungen

Herrn­gas­se 4

96450 Coburg

oder per E‑Mail an:

frank.​briesemeister@​coburg.​de