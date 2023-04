Wegen des Geor­gi­ritts in Effel­trich am Oster­mon­tag, 10.04.2023, kön­nen in der Zeit von 10.00 bis 11.30 Uhr sowie von 14.15 bis 15.30 Uhr die Halt­stel­len Effel­trich Dr. Rühl-Str., Effel­trich Lin­de, Lan­gen­sen­del­bach Kin­der­gar­ten, Pox­dorf Rat­haus sowie Pox­dorf Ost von der Linie 208 nicht bedient wer­den. In Pox­dorf wird die Ersatz­hal­te­stel­le Schu­le eingerichtet.

