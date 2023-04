Bestes Früh­lings­wet­ter, ein brei­tes Ange­bot sowie der Besuch des Oster­ha­sen lock­ten zahl­rei­che Besu­cher auf den Red­wit­zer Monatsmarkt.

Mit einem viel­fäl­ti­gen und attrak­ti­ven Ange­bot an Pflan­zen, Blu­men­ar­ran­ge­ments und ver­schie­de­nen Früh­lings- und Oster­de­ko­ra­tio­nen wur­de auf die Oster­fei­er­ta­ge ein­ge­stimmt. Dar­über hin­aus waren die bekann­ten Markt­händ­ler mit Honig, Tee, Kräu­ter, Gewür­ze, Deko­ar­ti­kel, Holz­kunst, Krän­ze, Strick­wa­ren, Taschen, Traum­fän­ger, Stof­fe und vie­lem mehr ver­tre­ten. Natür­lich gab es wie gewohnt auch Nudeln, Eier, Gemü­se, Käse und Fleisch um sich für die Oster­fei­er­ta­ge einzudecken.

Krea­ti­ves war aber nicht nur zu kau­fen, unter Anlei­tung konn­ten herr­li­che Traum­fän­ger geba­stelt wer­den. Eine Schar Mäd­chen folg­ten dem Ange­bot und span­nen selbst das Netz in einem klei­nen Wei­den­rei­fen und deko­rier­ten es. Um böse Träu­me und Gedan­ke müs­sen sie sich bestimmt kei­ne Sor­gen mehr machen.

Lese­rat­ten konn­ten sich am Stand der Bücher-Tausch-Bör­se mit neu­em Lese­stoff ver­sor­gen. Nach dem Mot­to „Tau­schen statt kau­fen“ konn­ten alle inter­es­sier­ten Bür­ger und Lese­be­gei­ster­te ihre gele­se­nen oder unge­lieb­ten Bücher abge­ben und neue Bücher aller Art mit­neh­men. Die erste Bücher-Tausch-Bör­se war auf jeden Fall ein vol­ler Erfolg. Wer beim Früh­jahrs­putz im sei­nem Bücher­schrank immer noch etwas Platz schaf­fen will, ist herz­lich ein­ge­la­den sei­ne gele­se­nen und noch gut erhal­te­nen Bücher in der RED­WIT­ZER BÜCHER­BOX auf dem Markt­platz für ande­re Inter­es­sier­te einzustellen.

Die gastro­no­mi­sche Ver­sor­gung erfolg­te mit lecke­ren Brat­wür­sten und Steaks vom Grill sowie Kaf­fee und einer lecke­ren Aus­wahl an selbst­ge­backe­nen Kuchen im Bürgerhaus.

High­light im Markt­ge­sche­hen war der Besuch des Oster­ha­sen, der nicht nur Kin­der­her­zen höher­schla­gen ließ. Mit gro­ßen und strah­len­den Augen wur­den nicht nur die Süßig­keit ver­speist. Auch so man­ches Oster­ei war sogleich eine Gau­men­freu­de und bei dem ein oder ande­rem Händ­ler konn­te der Oster­ha­se damit sogar ein Tausch­ge­schäft machen.

Bür­ger­mei­ster Jür­gen Gäbel­ein zeig­te sich inko­gni­to als Oster­ha­se sicht­lich erfreut: „Ich freue mich, dass unser Oster-Monats­markt so gut ange­nom­men und beson­de­re Aktio­nen ange­bo­ten werden.“