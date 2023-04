Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof

WUN­SIE­DEL. Im Rah­men der Ermitt­lun­gen der Staats­an­walt­schaft Hof und der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof zum Tod eines zehn­jäh­ri­gen Mäd­chens aus dem Kin­der- und Jugend­hil­fe­zen­trum in Wun­sie­del lie­gen der Son­der­kom­mis­si­on „Park“ nun wei­te­re Ergeb­nis­se der Spu­ren­ana­ly­se des Baye­ri­schen Lan­des­kri­mi­nal­am­tes vor.

Die tote Zehn­jäh­ri­ge wur­de am Diens­tag­vor­mit­tag in einem Zim­mer der Fach­ein­rich­tung der Jugend­hil­fe in Wun­sie­del auf­ge­fun­den. Im Zuge der Ermitt­lun­gen hat­ten die Ein­satz­kräf­te der eigens ein­ge­rich­te­ten, über 40-köp­fi­gen Son­der­kom­mis­si­on sofort Spu­ren am Tat­ort gesi­chert und umge­hend an das Baye­ri­sche Lan­des­kri­mi­nal­amt zur Aus­wer­tung über­ge­ben. Die dor­ti­gen Spe­zia­li­sten arbei­te­ten mit Hoch­druck an der Spu­ren­aus­wer­tung und konn­ten der SOKO aktu­ell erste Spur­en­er­geb­nis­se lie­fern. Die­se deu­ten auf die Tat­be­tei­li­gung eines elf­jäh­ri­gen Jun­gen aus der Ein­rich­tung in Wun­sie­del hin. Da der elf­jäh­ri­ge Jun­ge nicht straf­mün­dig ist, wur­de er in einer gesi­cher­ten Ein­rich­tung prä­ven­tiv untergebracht.

Die wei­te­re Aus­wer­tung der kri­mi­nal­tech­ni­schen Spu­ren, als auch die noch aus­ste­hen­de Anhö­rung des elf­jäh­ri­gen Kin­des wer­den eini­ge Zeit in Anspruch neh­men. Die Maß­nah­men erfol­gen in enger Abstim­mung mit den zustän­di­gen Jugendbehörden.

Wir bit­ten um Ver­ständ­nis, dass die Ermitt­ler die­se Zeit für eine lücken­lo­se Auf­klä­rung des Fal­les benö­ti­gen, wes­halb wir auch im Hin­blick auf das Alter der Betei­lig­ten der­zeit über die­se Pres­se­er­klä­rung hin­aus kei­ne wei­te­ren Aus­künf­te geben wer­den. Sofern sich neue Infor­ma­tio­nen für die Öffent­lich­keit erge­ben soll­ten, wer­den wir informieren.