Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Vor­fahrts­zei­chen missachtet

LAU­TER­TAL, LKR. COBURG. Ein BMW-Fah­rer befuhr am Don­ners­tag­mit­tag die Umge­hung von der Lau­te­rer Höhe kom­mend in Rich­tung Orts­ein­gang Lau­ter­tal. Beim Ein­bie­gen von der Reu­ters­gas­se, kurz vor dem Krei­sel, gilt für ihn das Vor­fahrts­zei­chen, wel­ches er nicht beach­te­te und gegen einen Renault stieß. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer blie­ben bei dem Unfall unver­letzt, aller­dings war der BMW des Ver­ur­sa­chers nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Oster­fre­vel

MEE­DER, LKR. COBURG. Am 22. März 2023 schmück­ten rüh­ri­ge Mit­glie­der des Mari­en­ver­eins des BRK Coburg den Brun­nen in Mee­der mit öster­li­chen Schmuck. Der Brun­nen befin­det sich im Ahl­städ­ter Weg an der Abzwei­gung zum Ruh­gar­ten. Unter den diver­sen Oster­ar­ti­keln befan­den sich auch zwei Oster­ha­sen. Am Sonn­tag­mor­gen, 02. April 2023, stell­te dann eine Anwoh­ne­rin fest, dass der ca. 1 Meter hohe Oster­ha­se fehlt. Den etwa 1,5 Meter gro­ßen Hasen lie­ßen die Die­be zurück. Am Abend des 01. Aprils waren defi­ni­tiv noch bei­de Figu­ren vor Ort. Die Tat geschah also in der Nacht vom 01. Zum 02. April.

Stadt­ge­biet Coburg

Streit zwi­schen WG-Bewohner

COBURG. Am Abend des Grün­don­ners­ta­ges kam es zum Streit zwi­schen einem 36-Jäh­ri­gen und einem 23-Jäh­ri­gen. Bei­de bewoh­nen zusam­men eine Woh­nung. Grund der Unstim­mig­keit war die nicht geputz­te Woh­nung. Dar­über war der Älte­re der bei­den so erbost, dass er kur­zer­hand einen Tel­ler nahm und den sei­nem Mit­be­woh­ner ins Gesicht schlug. Zusätz­lich ver­teil­te er noch Kopf­nüs­se. Der Ver­mie­ter der Woh­nung war zufäl­lig mit anwe­send und konn­te den Vor­fall beob­ach­ten. Da der Schlä­ger beim Ein­tref­fen der Poli­zei­be­am­ten sich ein­sich­tig und ruhig zeig­te, durf­te er in der Woh­nung ver­blei­ben. Jedoch fing er nach 2 Stun­den erneut an sei­nen Mit­be­woh­ner zu trak­tie­ren. Nun war das Maß voll und der alko­ho­li­sier­te 32-Jäh­ri­ge wech­sel­te von einer unge­putz­ten Unter­kunft in eine gerei­nig­te Polizeizelle.

Ver­hü­te­te Trunkenheit

COBURG. Ein 60-Jäh­ri­ger konn­te in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag durch eine Strei­fen­be­sat­zung der PI Coburg beob­ach­tet wer­den, wie die­ser am Obe­ren Bür­g­laß in Coburg in sein Fahr­zeug ein­stieg. Er kam aus der Innen­stadt und wur­de einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Eine Über­prü­fung des Atem­al­ko­hols ergab einen Wert von ca. 1 Pro­mil­le. Die Fahrt wur­de ihm dar­auf­hin untersagt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Motor­rad­fah­rer allein­be­tei­ligt gestürzt

Wal­len­fels: Am Don­ners­tag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 61 jäh­ri­ger Bran­den­bur­ger die Kreis­stra­ße 32 von Neu­en­grün kom­mend in Fahrt­rich­tung B173. Hier kam der Motor­rad­fah­rer aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che nach links von der Fahr­bahn ab, stürz­te und blieb in der angren­zen­den Wie­se lie­gen. Durch den Sturz ver­letz­te sich der Biker an der Schul­ter und muss­te für die wei­te­re Behand­lung ins Kli­ni­kum. Es ent­stand ein Sach­scha­den von schät­zungs­wei­se 5000 Euro an sei­nem Motorrad.

E‑Mailaccounts in zwei Fäl­len gehackt

Ein 35 jäh­ri­ger Kro­na­cher und ein 37 jäh­ri­ger Wei­ßen­brun­ner wur­den unab­hän­gig von­ein­an­der Opfer der­sel­ben Betrugs­ma­sche. In bei­den Fäl­len wur­de die E‑Mailadresse gehackt und im Anschluss die Zugangs­da­ten für den E‑Bay-Klein­an­zei­gen-Account geän­dert. Dort wur­den dann in betrü­ge­ri­scher Absicht diver­se Arti­kel zum Ver­kauf ange­bo­ten. Die Poli­zei bit­tet in die­sem Zusam­men­hang, die vor­han­de­ne Siche­rungs­mög­lich­kei­ten für Online­ac­counts aus­zu­schöp­fen (Zwei-Stu­fen-Veri­fi­zie­rung) und hier­durch unbe­rech­tig­te Zugrif­fe zu erschwe­ren bzw. zu verhindern.

Gar­ten­mau­er beschädigt

Stock­heim: Am Mitt­woch zwi­schen 17:00 und 18:00 Uhr fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer gegen eine Gar­ten­mau­er in der Berg­weks­stra­ße und beschä­dig­te die­se hier­durch. Der bis­lang unbe­kann­te Täter ent­fern­te sich uner­laubt vom Unfall­ort ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Zeu­gen wel­che Hin­wei­se zum Täter bzw. Ver­ur­sa­cher­fahr­zeug machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.

Metall­pfo­sten umgefahren

Kro­nach: Am Don­ners­tag zwi­schen 08:30 und 10:45 Uhr wur­den in der Lorenz-Kaim-Stra­ße in der Nähe der dort im Bau befind­li­chen Mehr­fa­mi­li­en­häu­ser ein Metall­pfo­sten und die dar­an befind­li­che Absperr­ket­te beschä­dig­te. Der bis­lang unbe­kann­te Täter wen­de­te dort ver­mut­lich sein Fahr­zeug und stieß hier­bei gegen den Pfo­sten. Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Dieb­stahl eines Weidezaungeräts

Marktrodach/​Kleinvichtach: Zwi­schen dem 30.03.2023 und dem 06.04.2023 stahl ein unbe­kann­ter Täter von eine Pfer­de­kop­pel, wel­che direkt an der Bun­des­stra­ße 303 liegt, ein Wei­de­zaun­ge­rät. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 350 Euro. Zeu­gen wel­che im rele­van­ten Tat­zeit­raum ver­däch­ti­ge Fest­stel­lun­gen gemacht bzw. ver­däch­ti­ge Per­so­nen an der genann­ten Ört­lich­keit gese­hen haben, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei Kro­nach zu melden.

Ille­gal Müll abgelagert

Wil­helms­thal: Am Orts­aus­gang Wil­helms­thal Fahrt­rich­tung Effel­ter wur­de von Diens­tag auf Mitt­woch ille­gal diver­ser Müll, größ­ten­teils alte Elek­tro­ge­rä­te abge­la­gert. Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.