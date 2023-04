Scharf: „Mit dem schnel­len Ermitt­lungs­er­folg gibt die Poli­zei den Men­schen ein Stück Sicher­heit zurück!“

Bay­erns Fami­li­en- und Sozi­al­mi­ni­ste­rin Ulri­ke Scharf „Mit dem schnel­len Ermitt­lungs­er­folg gibt die Poli­zei den Men­schen ein Stück Sicher­heit zurück. Für alle Betrof­fe­nen sind eine rasche Auf­klä­rung und die Hin­ter­grün­de der Tat von gro­ßer Bedeu­tung. Nur dann ist es mög­lich die­se Tra­gö­die auf­zu­ar­bei­ten und Stück für Stück in einen gewis­sen All­tag zurück­zu­keh­ren. Um das trau­ma­ti­sche Ereig­nis zu bewäl­ti­gen, brau­chen die Kin­der und Jugend­li­chen, aber auch die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in St. Josef nun eine ganz sen­si­ble, best­mög­li­che Beglei­tung. Der Zusam­men­halt in Wun­sie­del ist groß! Es wird Hand in Hand zum Kin­des­wohl gear­bei­tet und alles getan, um die Kin­der und Jugend­li­chen vor Ort best­mög­lich zu schüt­zen und unterstützen.“