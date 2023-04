Nie­der­lau­sitz – Land der Sor­ben und Wenden

Die dies­jäh­ri­ge Lehr­fahrt der vlf-Kreis­ver­bän­de Kulm­bach, Kro­nach, Coburg und Lich­ten­fels / Bad Staf­fel­stein führt in die Lau­sitz und in den Spree­wald. Dort wird eine Kon­ser­ven­fa­brik, die vor­ran­gig Gemü­se­sor­ten ver­ar­bei­tet, die im Spree­wald ange­baut wer­den, besich­tigt. Eine Kahn­fahrt und ver­schie­de­ne Stadt­füh­run­gen und Spa­zier­gän­ge sind in Baut­zen, Cott­bus und Mei­ßen sowie durch den Fürst-Pück­ler-Park in Bad Mus­kau vor­ge­se­hen. Am vier­ten Tag wird ein noch akti­ven Koh­le­ab­bau besich­tigt und man erhält einen Ein­blick, wie ehe­ma­li­ge Abbau­ge­bie­te wie­der rekul­ti­viert wer­den. Bei einer Fahrt über die Gren­ze nach Polen steht der Besuch eines fami­li­en­ge­führ­ten Betriebs mit Son­der­kul­tur­anbau für Him­bee­ren und Spar­gel auf dem Pro­gramm. Auf der Heim­fahrt besteht noch Mög­lich­keit zum Besuch der Meiß­ner Por­zel­lan­ma­nu­fak­tur. Das aus­führ­li­che Pro­gramm fin­den Sie im Inter­net auf der Sei­te des vlf Bay­ern unter dem Link: https://www.vlf-bayern.de/cms/upload/bildungsangebote/2023–06-11–6016-Anlage1.pdf

Anmel­den kön­nen Sie sich kurz­fri­stig noch beim Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Coburg-Kulm­bach unter 09221 5007–0 oder 09561 7690. Anmel­de­schluss ist der 13.04.2023.