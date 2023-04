Die The­men der Sendung:

Feri­en im Land der Fran­ken: Tipps für nach­hal­ti­gen Tou­ris­mus (Hammelburg/​Unterfranken)

Vom 49-Euro-Ticket erhofft sich auch die frän­ki­sche Tou­ris­mus­bran­che einen neu­en Schwung. Schon in den ver­gan­ge­nen Jah­ren rei­sten immer mehr Men­schen mit Bus und Bahn an – zum Bei­spiel Wan­de­rer und Radel-Tou­ri­sten. Vie­le Hotels wer­ben inzwi­schen mit einem Abhol­ser­vice und ver­su­chen, ihre Dienst­lei­stun­gen mög­lichst kli­ma­neu­tral anzu­bie­ten. Gro­ßer Urlaubs­ge­nuss im Frän­ki­schen, klei­ner CO2-Abdruck lau­tet das Motto.

30 Jah­re Welt­erbe: ein Spa­zier­gang durch Bam­berg (Bamberg/​Oberfranken)

Kai­ser­dom, Klö­ster und Kir­chen auf sie­ben Hügeln – oben die Pracht der Bischö­fe, unten am Fluss „Klein Vene­dig“ mit roman­ti­schen Fischer­häu­sern. Beim Bum­mel durch die ver­win­kel­te Alt­stadt von Bam­berg­geht die Rei­se vom Mit­tel­al­ter ins pom­pö­se Barock und Roko­ko. Auch geschlemmt wird oft üppig wie anno dazu­mal: zum kräf­ti­gen Rauch­bier gibt’s frän­ki­sche Klö­ße und Schäu­fe­le. In die­sem Jahr lohnt ein Besuch beson­ders, denn die Dom­stadt fei­ert 30 Jah­re UNESCO-Welterbe.

Das Dorf­brau­haus in Dörf­lis: mit Mus­kel­kraft zum Ger­sten­saft (Königs­berg OT Dörflis/​Unterfranken)

Die Haus­brau­er aus Dörf­lis in den Haß­ber­gen machen ihr Bier noch wie im Mit­tel­al­ter. Mit Holz­feu­er, Kup­fer­kes­sel, Eichen­bot­tich und Hand­pum­pe – ganz ohne Strom. Eigent­lich ein Fall fürs Muse­um, doch die Dorf­ge­mein­schaft hat ihr Kom­mun­brau­haus wie­der­be­lebt. Ihr ein­ma­li­ges Bier wird mit Feu­er­ei­fer und viel Mus­kel­kraft von Hand gemacht. Nach­wuchs­kräf­te wer­den ange­lernt, damit die Tra­di­ti­on nicht in Ver­ges­sen­heit gerät.

Rit­ter, Dra­chen, Magi­er: Fan­ta­sy-Kunst per Maus­klick (Nürnberg/​Mittelfranken)

Er braucht weder Ate­lier oder Lein­wand noch ech­te Far­ben. Domi­nik May­ers Kunst ent­steht rein digi­tal. Der Nürn­ber­ger zeich­net auf dem Lap­top oder I‑Pad – über­all und jeder­zeit. Der stu­dier­te Illu­stra­tor und 3D-Desi­gner hat sich inter­na­tio­nal einen Namen in der Fan­ta­sy-Kunst gemacht. Seit fast zehn Jah­ren erschafft er Cha­rak­te­re und Figu­ren für Comics, Fil­me und Video­spie­le. Sei­ne Bil­der­wel­ten nennt er „Colorful Dark­ness“, düste­re Bil­der in schö­nen Farben.

Die Ker­zen­fa­brik Wen­zel: Licht­blicke aus Aschaf­fen­burg (Aschaffenburg/​Unterfranken)

Die Fir­ma „Richard Wen­zel GmbH“ fer­tigt als Fami­li­en­be­trieb in der 5. Gene­ra­ti­on Ker­zen aller Art. Gegrün­det wur­de der Betrieb 1899 als Wachs­zie­he­rei. Seit­dem wird nur in Aschaf­fen­burg gefer­tigt. Die Fir­ma beschäf­tigt rund 200 Mit­ar­bei­ten­de in zwei Wer­ken. Abneh­mer sind Flo­ri­sten, Gar­ten­cen­ter, Kir­chen und Groß­händ­ler. Gro­ßes The­ma ist mitt­ler­wei­le auch bei Ker­zen­pro­du­zen­ten die Nach­hal­tig­keit. Des­halb setzt das Unter­neh­men ver­stärkt auf hei­mi­sches Raps- und Olivenwachs.

Damals in Fran­ken: Tanz um die Oster­brun­nen (Aufseß/​Oberfranken)

BR Retro blickt zurück und zeigt schwarz-wei­ße Archiv­schät­ze des Baye­ri­schen Rund­funks. 1961 hat ein Kame­ra­team die Oster­vor­be­rei­tung in der Frän­ki­schen Schweiz beglei­tet. Der Film zeigt zum Bei­spiel, wie damals in der Nacht von Kar­sams­tag auf Oster­sonn­tag der Dorf­brun­nen von Auf­seß mit far­ben­fro­hen Oster­ei­ern und Gir­lan­den deko­riert wurde.

BR Fern­se­hen: Frankenschau