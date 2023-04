„Spaß ohne Punkt und Koma“

Wie sieht ein ver­ant­wor­tungs­vol­ler Umgang mit Alko­hol aus? Das Zen­trum für Prä­ven­ti­on und Gesund­heits­för­de­rung (ZPG) des baye­ri­schen Lan­des­am­tes für Gesund­heit und Lebens­mit­tel­si­cher­heit (LGL) hat gemein­sam mit Fach­kräf­ten der baye­ri­schen Sucht­prä­ven­ti­on eine inter­ak­ti­ve Aus­stel­lung namens „Spaß ohne Punkt und Koma“ ent­wickelt, die vor allem Jugend­li­che im Alter von zwölf bis 16 Jah­ren anspre­chen soll. Sie bie­tet durch Infor­ma­ti­ons- und Mit­mach-Ele­men­te einen span­nen­den Zugang zum The­ma Alkoholprävention.

Die Aus­stel­lung fin­det vom 17. bis 21. April 2023 im Städ­ti­schen Jugend­heim, Saal 1, Hin­den­burg­stra­ße 49, 95445 Bay­reuth, statt. Das Amt für Kin­der, Jugend und Fami­lie der Stadt Bay­reuth sowie der Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen des Land­rats­amts Bay­reuth bie­ten die Mög­lich­keit, die­se bay­ern­weit begehr­te Aus­stel­lung zu besuchen.

Betreut wird die­se Aus­stel­lung von sozi­al­päd­ago­gi­schen Fach­kräf­ten von Jugend- und Gesundheitsamt.

Land­rat Flo­ri­an Wie­demann: „Der rich­ti­ge und ver­ant­wor­tungs­vol­le Umgang mit Alko­hol ist ein Dau­er­the­ma, auf das wir gar nicht oft genug hin­wei­sen kön­nen. Es ist wich­tig, vor allem bei den Jugend­li­chen, die frü­her oder spä­ter ja das erste Mal in Berüh­rung mit Alko­hol kom­men, die Sin­ne für die­ses The­ma zu schär­fen. Aus die­sem Grund freue ich mich sehr, dass wir die­se inter­ak­ti­ve Aus­stel­lung auf dem Gebiet der Alko­hol­prä­ven­ti­on anbie­ten kön­nen.“ Felix Nie­gel vom Jugend­amt der Stadt Bay­reuth und Tho­mas Hel­min­ger vom Fach­dienst für Prä­ven­ti­on und Gesund­heits­för­de­rung am Bay­reu­ther Land­rats­amt ergän­zen: „Wir laden die Jugend­li­chen dazu ein, durch den Besuch der Aus­stel­lung zu rea­li­sie­ren, wel­che Vor­tei­le ein maß­vol­ler Kon­sum von Alko­hol bringt.“ Die Aus­stel­lung kann in besag­tem Zeit­raum täg­lich von 09:00 bis 16:00 besucht werden.

Hin­ter­grund: Alko­hol und des­sen Kon­sum sind in Deutsch­land bei Jugend­li­chen weit ver­brei­tet: Neun von zehn Jugend­li­chen im Alter von 16 bis 17 Jah­ren haben bereits min­de­stens ein­mal Alko­hol kon­su­miert, unter den Zwölf- bis 17-Jäh­ri­gen knapp jeder Sech­ste. Gera­de für Jugend­li­che birgt Alko­hol­kon­sum jedoch Risi­ken. Er kann kör­per­li­che, psy­chi­sche und auch sozia­le Fol­gen nach sich ziehen.