Auch in der Nach­hol­par­tie des 22. Spiel­ta­ges in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga gab es am Mitt­woch­abend für medi bay­reuth kei­ne Zäh­ler in frem­der Hal­le. Obwohl die Mann­schaft von Head Coach Mla­den Dri­jen­cic die ersten drei Vier­tel jeweils für sich ent­schei­den konn­te, unter­lag das medi-Team am Ende bei den HAKRO Mer­lins in Crails­heim mit 73:78 (44:36).

Etwas mehr als vier Minu­ten zu Beginn des Schluss­ab­schnitts genüg­ten den Magi­ern, um ange­trie­ben von 2.384 Zuschau­ern in der Are­na Hohen­lo­he aus einem 50:61 Rück­stand eine 66:62 Füh­rung zu machen, die man sich letzt­lich auch nicht noch ein­mal ent­rei­ßen ließ.