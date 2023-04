Zu nass und zu kalt für die Bie­nen und wir Imker*innen muss­ten wich­ti­ge Aus­win­te­rungs­ar­bei­ten lie­gen las­sen. Doch wir las­sen uns den Start in die Som­mer­zeit nicht ver­gäl­len. Der Bie­nen­gar­ten ist schon her­aus­ge­putzt, die bota­ni­schen Pflanz­schil­der wer­den in der kom­men­den Woche ein­ge­steckt, und auch im Inne­ren der Bie­nen-Info­Wa­be ist Neu­es gesche­hen … wir freu­en uns auf die Sai­son­er­öff­nung am OSTER­SONN­TAG und auf EUCH ALLE!

SA., 08.04.23 – 3. MODUL: Bie­nen­ge­sund­heit / ‑krank­hei­ten (Imker­kurs für Anfänger)

Wann? Sa., 08.04.23 | 10.00 – 12.30 Uhr (online)

WAS? Gesund­erhal­ten der Bie­nen durch Krank­heits­vor­beu­gung, Erken­nen der gän­gig­sten Krank­hei­ten und Ver­brei­tungs­we­ge, gesund­heits­un­ter­stüt­zen­de und hei­len­de Maß­nah­men anwenden.

WO? Online. Link nach Kursanmeldung

KOSTEN, ANMEL­DUNG UND PRO­GRAMM? Jah­res­pro­gramm Imker­kurs für Anfän­ger 2023

UND SONST? Die­ses Modul ist Pflicht­mo­dul für eine Teil­nah­me­be­schei­ni­gung über den Gesamtkurs.

SO., 09.04.23 (OSTER­SONN­TAG) – Sai­son­start der Bie­nen-Info­wa­be (BIWA)

WANN? SO., 09.04.23 | 14.00 – 17.00 UHR

WAS? (Oster-)Tag der offe­nen Tür. Hier fin­det ihr alles rund um Bie­nen und ihren Lebens­raum, um Honig und die Imke­rei … und heu­te natür­lich auch ein Ostergeschenk!

Die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de erwar­tet ihre gro­ßen und klei­nen Besucher/​innen im Bam­ber­ger Bie­nen­gar­ten im ERBA-Park am geschmück­ten Oster­brun­nen. Wer uns dafür ein mit einer Bie­ne oder Blu­me bemal­tes Oster­ei da lässt, erhält ein klei­nes Geschenk.

FÜR WEN? Ohne Altersbeschränkung

KOSTEN? keine

WO? Bie­nen-Info­Wa­be, Bie­nen­weg 1, 96047 Bam­berg (Erba-Park)

Mi., 12.04.23 – Monats­Bee­Trach­tun­gen April / Mai (mit Stammtisch)

WANN? MI., 12.04.23 | AB 19 UHR – JEDEN 2. MITT­WOCH IM MONAT

WO? Ver­eins­hain, Gal­gen­fuhr 30, in Bam­berg (Ver­eins­sport­gast­tät­te TSG 05 gegen­über Jahn­wehr. Reich­lich Park­mög­lich­kei­ten, behindertengerecht.)

FÜR WEN? Imker/​innen und alle Inter­es­sier­ten, auch ohne Kennt­nis­se und Ambi­tio­nen, aber mit viel Lie­be zu den Bie­nen, Honig, Imke­rei und Natur!

WAS? Infor­ma­ti­ve Vor­schau zu aktu­el­len imker­li­chen Arbei­ten des lau­fen­den Monats und phä­no­lo­gi­sche Hin­wei­se zu Blüh­trach­ten. Mit Mei­nungs­aus­tausch bei gesel­li­gem Bei­sam­men­sein und Schwo­fen über unse­re Lieblingsthemen.

REFE­REN­TEN? Rein­hold Bur­ger (Bie­nen­wirt­schafts­mei­ster u. ‑sach­ver­stän­di­ger) und Ilo­na Muni­que (Imke­rin)

UND SONST? Die soge­nann­ten Monats­be­trach­tun­gen [6] sind Tra­di­ti­on leh­ren­der Imker(inn)en, die ihre lang­jäh­ri­gen Erfah­run­gen syste­ma­tisch auf­ar­bei­ten und sich dabei „in die Kar­ten schau­en“ lassen.

SA., 15.04.23 – Netz­werk-Exkur­si­on: „Bie­nen, Ler­chen, Orchi­deen – Schät­ze der Bur­ger Wiesen“

WANN? SA., 15.04.23 | 15.00 – 17.00 UHR

WAS? Mit allen Sin­nen die Bug­er Wie­sen erle­ben ist vor allem im Früh­jahr ein Genuss! Hört ihr die Ler­chen hoch in der Luft träl­lern und die flei­ßi­gen Bie­nen sum­men? Blü­hen­des säumt den Weg und Lecke­res erwar­tet uns am Bie­nen­stand. Fern­ste­cher, falls vor­han­den, mitnehmen!

* Beim Spa­zier­gang auf ebe­nen Wegen erfah­ren wir mehr zu den Boden­brü­tern wie Ler­che, Schaf­stel­ze und Fasan.

* Es folgt eine Besich­ti­gung des Bie­nen­stands mit Honig­ver­ko­stung und je nach Wet­ter einen Blick in den Bienenstock.

* Auf dem Rück­weg bestim­men wir Blu­men, dar­un­ter die sel­ten gewor­de­nen Orchi­deen­ar­ten „Klei­nes Kna­ben­kraut“ und „Brand­kna­ben­kraut“

* Im Anschluss, wer mag, gemüt­li­ches Bei­sam­men­sein im Schwimm­ver­ein, Restau­rant Nick & Michels (öff­net erst ab 17 Uhr).

* Im Anschluss an die Exkur­si­on fin­det von 17.30 – 19.00 UHR unser Tran­si­ti­on-Tref­fen der Bienenfreu(n)de statt, an der wir uns über das Erleb­te aus­tau­schen wol­len, aber auch eure The­men, Fra­gen und Anre­gun­gen rund um Bie­nen etc. auf­ge­grif­fen wer­den sollen.

FÜR WEN? Natur­in­ter­es­sier­te, Senio­ren- und familienfreundlich

REFE­REN­TEN? Andre­as Märtl­bau­er, LBV (Vögel und Blu­men), Rein­hold Bur­ger, FKBB (Bie­nen), Ilo­na Muni­que, FKBB (Honig)

VER­AN­STAL­TER? För­der­kreis Bie­nen­le­ben Bam­berg e. V. (FKBB), Lan­des­bund für Vogel­schutz e. V. (LBV) und Bür­ger­ver­ein Bam­berg-Mit­te (BVM) Orga­ni­sa­ti­on: Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de

Kosten? € 5,- vor Ort zu bezahlen

WO? Bug­er Wie­sen, Start und Ende Park­platz Schwimm­ver­ein (in Höhe Restau­rant), Fuß­weg ein­fach: 1 km

ANMEL­DUNG? Emp­feh­lens­wert, um ggf. Ter­min­ver­schie­bung wegen schlech­ten Wet­ters mit­tei­len zu kön­nen, bei FKBB, Tel. 0951 3094539, hallo@​fkbb-​ev.​de

UND SONST? Down­load Handzettel-FKBB-Exkursion-2023-Buger-Wiese

SO., 16.04.23 – BIWA-Sonntagsöffnung

Wann? So., 16.04.23 | 14.00 – 17.00 Uhr

WAS? Offe­nes Haus für alle … rund um Bie­nen, Honig, Imke­rei und Natur. Infor­ma­tio­nen für Groß und Klein, Bera­tung für Jungimker/​innen und Fach­ge­sprä­che für alte Hasen. Kaf­fee gegen Spen­de. Nut­zung der Imker-Bibliothek.

FÜR WEN? Ohne Altersbeschränkung

KOSTEN? Kei­ne, über Spen­den freu­en wir uns

WO? Bie­nen-Info­Wa­be, Bie­nen­weg 1, 96047 Bam­berg (Erba-Park)

SA., 22.04.23 – 4. MODUL: Honig­raum­er­wei­te­rung, Able­ger­bil­dung (Imker­kurs für Anfänger)

Wann? Sa., 22.04.23 | 10.30 – 12.30 Uhr

Was? Die Blü­te ist im Gan­ge und die Bie­nen tra­gen wie ver­rückt Nek­tar ein. Es wird eng im Brut­raum! Daher set­zen wir im Pra­xis­teil den Honig­raum auf und dämp­fen den Schwarm­trieb durch Ablegerbildung.Außerdem kon­trol­lie­ren wir den Drohnenrahmen.

WO? Bie­nen-Info­Wa­be (BIWa), [4] (Lehr­bi­e­nen­stand), Bie­nen­weg 1, 96047 Bamberg

KOSTEN, ANMEL­DUNG UND PRO­GRAMM? Jah­res­pro­gramm Imker­kurs für Anfän­ger 2023

SA., 29.04.23 – 5. MODUL: Schwarm­ver­hin­de­rung (Imker­kurs für Anfänger)

Wann? Sa., 29.04.23 | 10.00 – 12.30 Uhr

Was? Die Bie­nen ver­meh­ren sich rasant und zie­hen sich Köni­gin­nen nach. Wie wird ein Schwarm wie­der ein­ge­fan­gen? Um das unkon­trol­lier­te Schwär­men jedoch zu ver­hin­dern, erfolgt nun bis ca. Ende Juni die wöchent­li­che Wei­sel­kon­trol­le, bei der die Wei­sel­zel­len ent­fernt wer­den. Einer Var­roa­in­va­si­on beu­gen wir bio­me­cha­nisch durch Ent­fer­nen von Droh­nen­brut vor. Wir zei­gen nicht nur, wie all die prak­ti­schen Arbei­ten von­stat­ten gehen, son­dern las­sen alle Kurs­teil­neh­men­den selbst Hand anlegen.

WO? Bie­nen-Info­Wa­be (BIWa), Bie­nen­weg 1, 96047 Bamberg

KOSTEN, ANMEL­DUNG UND PRO­GRAMM? Imker­kurs für Anfän­ger 2023

UND SONST? Die­ses Modul ist Pflicht­mo­dul für eine Teil­nah­me­be­schei­ni­gung über den Gesamtkurs

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de