Es war an Dra­ma­tik kaum zu über­bie­ten, was sich im ASKÖ-Sport­ke­gel­zen­trum in Graz abspiel­te, als der Außen­sei­ter SK FWT Com­po­si­tes Neun­kir­chen aus Öster­reich den SKC Vic­to­ria Bam­berg in einem denk­wür­di­gen Fina­le nach Sud­den Vic­to­ry mit 56:53 besieg­te und damit Cham­pi­ons-League Sie­ger 2022/23 wur­de. Nach dem regu­lä­ren Spiel­aus­gang stand es mit 4:4 Mann­schafts­punk­ten bei 3522:3459 Kegel und einem Satz­ver­hält­nis­ses von 12:12 unent­schie­den, wodurch der Sud­den Vic­to­ry die Ent­schei­dung brin­gen muss­te. Die Bron­ze­me­dail­le ging an das Team vom SV Pöll­witz aus Deutsch­land, dass sich im klei­nen Fina­le gegen Istra Porec sou­ve­rän mit 7:1 MP durch­set­zen konn­te. Bei den Her­ren gab es den Favo­ri­ten­sieg. Zerbst sieg­te im Fina­le klar und deut­lich mit 7:1 gegen KSK Orth (Öster­reich). Bron­ze ging an das Team von KK Zadar aus Kroatien.

Bevor es jedoch zu die­sem geschichts­träch­ti­gen Fina­le kam, stan­den die Halb­fi­nal­spie­le auf dem Pro­gramm, wo Bam­berg zuerst sei­ne Lei­stungs­pro­be gegen KK Istra Porec aus Kroa­ti­en able­gen muss­te. Die Bam­ber­ge­rin­nen wur­de ihrer Favo­ri­ten­rol­le von Beginn an gerecht und führ­ten bereits nach dem Start­trio mit 2:1 MP und 31 Kegel, da Kla­ra Sedlar (3:1 und 607:568) und Sina Bei­ßer (3:1 und 598:580) ihre Duel­le gegen Opla­nic und Lio­vic sou­ve­rän mei­ster­ten. Ledig­lich Anne Tonat hat­te mit 3:1 SP bei 594:558 gegen Pav­la­ko­vic das Nach­se­hen. Da Bam­berg auch im Schluss­trio das bes­se­re Spiel auf die Bah­nen brach­te und durch die Duell­sie­ge von Ale­na Bim­ber (3:1 und 614:560) und Corin­na Kast­ner (3:1 und 602:581) bereits 4 Duell­sie­ge sicher und bereits 13 Satz­sie­ge hat­te, war der Final­ein­zug per­fekt. Celi­ne Zen­ker muss­te sich noch Rav­nic bei 2:2 SP mit 607:594 geschla­gen geben, was einen End­stand von 6:2 MP bei 3573:3490 Kegel ergab. Im ande­ren Halb­fi­na­le konn­te sich Neun­kir­chen doch etwas über­ra­schend mit 5:3 MP, 11:13 SP und 3426:3408 Kegel gegen den SV Pöll­witz durch­set­zen, womit das Fina­le zwi­schen Bam­berg und Neun­kir­chen per­fekt war.

Am Sonn­tag kam es dann zum Show­down zwi­schen dem SKC Vic­to­ria Bam­berg und SK FWT Com­po­si­tes Neun­kir­chen um die euro­päi­sche Kegel­kro­ne der Damen. Und es soll­te ein Fina­le wer­den, was die ange­rei­sten Fans und Mann­schaf­ten so schnell nicht ver­ges­sen wer­den. Die favo­ri­sier­ten Bam­ber­ge­rin­nen begann das Spiel über 6 Bah­nen wie schon im Halb­fi­na­le mit Anne Tonat, Kla­ra Sedlar und Sina Bei­ßer. Die Öster­rei­che­rin­nen star­te­ten mit Nguy­en, Plav­cak und Stei­ner. Tonat erwisch­te mit 128 kei­nen guten Start, konn­te sich dann aber auf 151 stei­gern, was aber zu kei­nem Satz­ge­winn reich­te. Sie kämpf­te ver­bis­sen um jeden Kegel und wur­de dafür auch belohnt, da sie sich die Fol­ge­sät­ze mit 141:126 und 137:130 sicher­te und damit zum 2:2 aus­glei­chen konn­te. Aber Nguy­en hat­te mit 560:557 die Nase knapp vor­ne. Umge­kehrt gestal­te­te sich das Duell von Bei­ßer gegen Stei­ner, in dem die Bam­ber­ge­rin mit 184:158 und 160:135 über­ra­gend begann. Am Ende hieß es aber 2:2 Unent­schie­den, da Stei­ner noch zwei knap­pe Satz­sie­ge gelan­gen, aber Bei­ßer mit 654:606 die Nase vor­ne hat­te. Eine sehr sou­ve­rä­ne Vor­stel­lung bot Kla­ra Sedlar im Duell gegen die slo­we­ni­sche Natio­nal­spie­le­rin Plav­cak in Rei­hen von Neun­kir­chen. Nach einer star­ken Serie von 158, 152, 164 und noch­mal 164 kam Sedlar auf her­vor­ra­gend 638 und sieg­te mit 4:0 SP gegen Plav­cak (584). Damit führ­te der SKC Vic­to­ria mit 2:1 MP, 8:4 SP und 1849:1750 Kegel.

Nun galt es für das Bam­ber­ger Schluss­trio bestehend aus Ale­na Bim­ber, Corin­na Kast­ner und Celi­ne Zen­ker gegen Huber, Len­gau­er und Saj­ko den Vor­sprung über die Run­den zu brin­gen und damit ent­we­der einen MP oder min­de­stens 4,5 Satz­punk­te ein­zu­fah­ren, damit es mit dem Sieg klappt. Bim­ber schloss an ihre gute Vor­stel­lung aus dem Halb­fi­na­le mit 151:146 an, aber das soll­te es an die­sem Tag dann auch gewe­sen sein. Huber setz­te sich nun drei Mal in Serie durch und konn­te sich den MP mit 3:1 SP und 568:549 Kegel sichern. Auch Kast­ner hat im Fina­le erheb­li­che Pro­ble­me ihre nor­ma­le Form auf die Bah­nen zu brin­gen. Mit vier Ergeb­nis­sen unter 140 kam sie glück­li­cher­wei­se noch auf zwei Satz­sie­ge, hat­te aber gegen Len­gau­er mit 558:537 das Nach­se­hen. Zen­ker hat­te im Duell mit der zwei­ten slo­we­ni­schen Natio­nal­spie­le­rin Saj­ko ein dickes Brett zu boh­ren. Nach zwei Satz­nie­der­la­gen (144:134 und 150:148) konn­te sie im 3.Satz mit 160:135 den kom­plet­ten Rück­stand ega­li­sie­ren und sich sogar eine klei­ne Füh­rung erspie­len und so mit einem anschlie­ßen­den wei­te­ren Satz­sieg die Wei­chen auf Sieg zu stel­len. Lei­der war hier erneut Saj­ko mit 154:145 oben­auf und so ging auch die­ses Duell mit 3:1 SP und 583:587 ver­lo­ren. Auf den Wett­kampf­an­zei­gen stand es nun bei den Mann­schafts­punk­ten 4:4 Unent­schie­den, da Bam­berg neben zwei Duell­sie­gen auch die Kegel­wer­tung mit 3522:3459 gewann und nun die Satz­punk­te die Ent­schei­dung brin­gen muss­ten. Da es auch hier mit 12:12 Unent­schie­den stand kam es zum Sud­den Vic­to­ry, in dem alle Spie­le­rin­nen par­al­lel drei Kugeln in die Vol­len auf Kom­man­do des Schieds­rich­ters spie­len müs­sen. Es wur­de still im Gra­zer Kegel­zen­trum. Als es nach den neun gespiel­ten Kugeln 56:53 für Neun­kir­chen stand bra­chen die Öster­rei­che­rin­nen in Jubel aus, da dies der Cham­pi­ons-League-Sieg für den SK FWT Com­po­si­tes Neun­kir­chen war und für Bam­berg die Sil­ber­me­dail­le bedeutete.

Spiel­ergeb­nis­se