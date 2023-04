In der Aus­stel­lungs­hal­le des Neu­en Rat­hau­ses ist ab Don­ners­tag, 6. April, die Aus­stel­lung „with plea­su­re – Pavel Št’ast­ný“ zu sehen. Sie wird im Rah­men der Part­ner­schaft Bay­reuths mit dem 6. Pra­ger Stadt­be­zirk gezeigt. Die­se besteht seit nun­mehr 15 Jah­ren. Bay­reuths 2. Bür­ger­mei­ster Andre­as Zip­pel wird die Aus­stel­lung eröff­nen. Zur Ver­nis­sa­ge wird der Künst­ler sel­ber sowie eine Dele­ga­ti­on aus Prag unter der Lei­tung des stell­ver­tre­ten­den Bür­ger­mei­sters von Prag 6, Petr Prokop, in Bay­reuth erwar­tet. Der Pra­ger Künst­ler Pavel Šťast­ný gelang­te durch sei­ne Krea­ti­on des Logos für Václav Havels sam­te­ne Revo­lu­ti­ons­be­we­gung zu gro­ßer Bekannt­heit. Mit sei­nem Stu­dio Ple­chár­na Design Fac­to­ry ist er auf die Gestal­tung von Logos, Copo­ra­te Design und Innen­ar­chi­tek­tur spe­zia­li­siert. Dane­ben orga­ni­siert er Aus­stel­lun­gen, Ver­an­stal­tun­gen und ist Initia­tor krea­ti­ver Pro­jek­te wie etwa der Len­non Wall in Prag oder ganz aktu­ell des „Festi­val of Embas­sies“ und des „Meet Art“. Er ist der füh­ren­de tsche­chi­sche Krea­ti­ve in den Belan­gen des inter­na­tio­na­len Austausches.

Die euro­päi­sche Metro­po­le Prag ist nur rund 300 Kilo­me­ter von Bay­reuth ent­fernt. Die Stadt Prag ist in Stadt­be­zir­ke ein­ge­teilt, die selbst­stän­dig ver­wal­tet wer­den und inter­na­tio­na­le Bezie­hun­gen auf kom­mu­na­ler Ebe­ne pfle­gen. Der Stadt­be­zirk Prag 6 wird als grü­nes, diplo­ma­ti­sches oder auch „Hochschul“-Viertel bezeichnet.

Info: Die Aus­stel­lung in der Aus­stel­lungs­hal­le des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, ist bis 27. April jeweils Mon­tag bis Don­ners­tag, von 9 bis 17 Uhr, sowie Frei­tag, von 9 bis 14.30 Uhr, geöffnet.