Der Auf­wärts­trend der letz­ten Wochen bei medi bay­reuth hält wei­ter an. Nach bereits gute Spie­len in Lud­wigs­burg, gegen Bay­ern und in Würz­burg sowie dem Heim­sieg zuletzt gegen Olden­burg, hat medi bay­reuth am 26. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga nun einen wei­te­ren Heim­sieg fol­gen lassen.

Am Sonn­tag­nach­mit­tag bezwang das Team von Head Coach Mla­den Dri­jen­cic in der von der Busi­ness System­haus AG prä­sen­tier­ten Par­tie den SYN­TAI­NICS MBC mit 95:84 (52:45).

Die kom­men­den Heim­spie­le der medi Bayreuth

DI, 18.04.2023, 20:30 Uhr: medi bay­reuth vs. NINERS Chemnitz

MI, 26.04.2023, 19:00 Uhr: medi bay­reuth vs. MLP Aca­de­mics Heidelberg

DO, 04.05.2023, 18:00 Uhr: medi bay­reuth vs. ALBA BERLIN