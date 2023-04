Sehr geehr­te Mit­ar­bei­ten­de in Feu­er­wehr, Poli­zei, Kir­che, in den Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen und bei den Bestattern,

Sehr geehr­te Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter aus der Politik,

Sehr geehr­te Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen in der Arbeits­ge­mein­schaft Psy­cho­so­zia­le Notfallversorgung,

Ganz herz­lich laden wir sie zum dies­jäh­ri­gen öku­me­ni­schen PSNV­ Got­tes­dienst ein, der nun end­lich nach vie­len Ein­schrän­kun­gen in der Pan­de­mie­zeit wie­der statt­fin­den kann. Die­sen fei­ern wir gemein­sam zusam­men mit der Band „Boxen­stopp“ am:

Diens­tag, 9. Mai 2023 um 19.00 Uhr

In der Johan­nes­kir­che Michel­au, Kirch­platz 20, 96247 Michel­au i. Ofr.

Im Anschluss an den Got­tes­dienst tref­fen wir uns zum gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein mit Abend­essen und Geträn­ken bei der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Michel­au, Alte Schul­str. 2, 96247 Michel­au i. Ofr.

Für eine Rück­mel­dung in Bezug auf die unge­fäh­re Teil­neh­mer­an­zahl an fol­gen­den Kon­takt wären wir dank­bar: Simon Cro­ner, Tel.: 09571/8700517, simon.​croner@​elkb.​de

Für ihren Dienst am Näch­sten möch­ten wir uns bedan­ken und wün­schen ihnen dafür viel Kraft und Got­tes Segen!

Herz­li­che Grü­ße vom Lei­tungs­team der PSNV