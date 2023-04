FICH­TEL­BERG, LKR. BAY­REUTH. Einen Sach­scha­den von zir­ka 300.000 Euro for­der­te ein Dach­stuhl­brand am Mitt­woch­abend. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermittelt.

Am Mitt­woch­abend, gegen 19.00 Uhr, fing der Dach­stuhl eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in Fich­tel­berg Feu­er. Eine Nach­ba­rin bemerk­te die Flam­men und wähl­te den Not­ruf. Bei Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te stand der Dach­stuhl und das Ober­ge­schoss bereits in Voll­brand. Die Brand­be­kämp­fung durch die alar­mier­ten umlie­gen­den Feu­er­weh­ren dau­er­te meh­re­re Stun­den an.

Die Haus­be­woh­ner konn­ten das Gebäu­de recht­zei­tig ver­las­sen. Sie blie­ben unverletzt.

Nach ersten Schät­zun­gen beläuft sich der ent­stan­de­ne Sach­scha­den auf zir­ka 300.000 Euro.

Beam­te der Kri­po Bay­reuth über­nah­men vor Ort die Ermitt­lun­gen zur Klä­rung der Brandursache.