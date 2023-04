Am 22. März 2023 fand die 44. Mit­glie­der­ver­samm­lung des Golf Club Erlan­gen e.V. im Restau­rant „9zehn“ des Golf­clubs Erlan­gen statt. Den 70 anwe­sen­den Mit­glie­dern konn­te Prä­si­dent Ralph Kel­le erfreu­li­che Neu­ig­kei­ten präsentieren.

Die wäh­rend der COVID-19-Pan­de­mie gestie­ge­ne Mit­glie­der­zahl des Ver­eins konn­te weit­ge­hend sta­bil gehal­ten wer­den. Aktu­ell hat der Ver­ein 1.136 Mit­glie­der. Die Nach­wuchs­ar­beit ent­wickelt sich posi­tiv und trägt Früch­te. Die Mann­schaf­ten des Ver­eins – mitt­ler­wei­le auf 10 Teams ange­wach­sen – sind sehr erfolg­reich in ihren Ligen.

Beson­ders erfreu­lich ist auch, dass der Ver­ein seit dem Jahr 2022 voll­stän­dig schul­den­frei ist. Dies ist ein bedeu­ten­der Schritt für den Golf Club Erlan­gen e.V. und zeigt, dass der Ver­ein erfolg­reich wirtschaftet.

Im Jahr 2022 hat der Golf­club drei Bene­fiz-Tur­nie­re ver­an­stal­tet und dabei ins­ge­samt € 12.680 gesam­melt. Ein Betrag von € 5.500 ging im Früh­jahr an den Ecken­ta­ler Ver­ein FLEck e.V. zur Unter­stüt­zung von Geflüch­te­ten aus der Ukrai­ne. Beim TUI-Bene­fiz-Tur­nier wur­den € 5.180 für das ambu­lan­te Kin­der­hos­piz in Erlan­gen ein­ge­nom­men. In Sum­me gin­gen in den letz­ten 10 Jah­ren über € 40.000 vom Golf­club Erlan­gen an die­se Ein­rich­tung. Im Herbst kamen dann noch­mals € 2.000 für die Deut­sche Krebs­hil­fe zusammen.

Die Mit­glie­der­ver­samm­lung war auch eine Gele­gen­heit, um lang­jäh­ri­ge Mit­glie­der für ihre Treue und Unter­stüt­zung zu ehren. Anja und Domi­nik Bro­kel­mann sowie Horst Weg­ner wur­den für 25 Jah­re Mit­glied­schaft geehrt. Dr. Klaus Lind­ner und sei­ne Frau Hel­gard erhiel­ten für 40 Jah­re Mit­glied­schaft eine Aus­zeich­nung. Frau Dr. Chri­sti­ne Zöll­ner, Peter Klocker sowie Anne­dor­le und Hel­mut Mer­en­sky wur­den für ihre 45-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft geehrt – ein bemer­kens­wer­tes Jubi­lä­um, das zeigt, wie enga­giert und treu die Mit­glie­der des Ver­eins sind.

„Wir sind stolz auf das, was wir in den letz­ten Jah­ren erreicht haben“, sag­te Prä­si­dent Ralph Kel­le. „Ich dan­ke unse­ren Mit­glie­dern für ihr Enga­ge­ment und ihre Unter­stüt­zung, die es uns ermög­licht haben, den Golf Club Erlan­gen e.V. zu einem erfolg­rei­chen und attrak­ti­ven Ver­ein für Golf­be­gei­ster­te in der Regi­on zu machen. Wir freu­en uns auf eine erfolg­rei­che Zukunft, die wei­ter­hin her­vor­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit mit unse­rer Betrei­ber­ge­sell­schaft Golf Park Fran­ken GmbH und sind zuver­sicht­lich, dass der Ver­ein wei­ter wach­sen und gedei­hen wird.“