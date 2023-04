Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Sach­ge­biet Grün­an­la­gen von Bam­berg Ser­vice läu­ten den Früh­ling ein

Im gan­zen Stadt­ge­biet sind zur­zeit die Gärt­ne­rin­nen und Gärt­ner von Bam­berg Ser­vice unter­wegs und sor­gen auf viel­fäl­ti­ge Wei­se für einen grü­nen Start in die Gar­ten­sai­son. Ins Auge fal­len schon bald die bun­ten Schmuck­bee­te am Schön­leins­platz, am Gar­ten­städ­ter Markt, vor dem Rat­haus am ZOB oder auch im Bota­ni­schen Gar­ten im Hain. Weni­ger offen­kun­dig, aber im Sin­ne der Nach­hal­tig­keit umso wich­ti­ger: Bereits seit eini­gen Wochen wer­den in der gan­zen Stadt neue Bäu­me gepflanzt. Mehr als 200 Exem­pla­re wer­den es bis zum Ende der Pflanz­sai­son im Früh­jahr sein. Eini­ge hun­dert wei­te­re fol­gen im Herbst.

Die Fach­leu­te der Grün­an­la­gen­ab­tei­lung legen dabei gro­ßen Wert auf die ver­stärk­te „Aus­stat­tung“ des Stadt­ge­bie­tes mit soge­nann­ten Kli­ma­bäu­me. Das sind Gehöl­ze, die über eine gro­ße Anpas­sungs­fä­hig­keit gegen­über den immer stär­ker spür­ba­ren Aus­wir­kun­gen des Kli­ma­wan­dels ver­fü­gen. Hier­zu zäh­len alt­be­währ­te hei­mi­sche Arten wie der Feld­ahorn oder die Trau­ben­ei­che, wie­der ent­deck­te Bäu­me wie der noch vor 100 Jah­ren in Bam­berg weit ver­brei­te­te Maul­beer­baum, aber auch exo­ti­sche Gehöl­ze wie der Eisen­baum oder die Unga­ri­sche Eiche.

Die Stadt Bam­berg betei­lig­te sich dazu an einem For­schungs­pro­jekt, bei dem zusam­men mit dem Frei­staat Bay­ern und der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau ver­schie­den­ste Baum-Arten über meh­re­re Jah­re lang hin­sicht­lich ihrer „Kli­ma­t­aug­lich­keit“ erprobt wur­den. „Wir wol­len damit sicher­stel­len, dass unser Stadt­bild auch noch in hun­dert Jah­ren von gesun­den Stra­ßen­bäu­men geprägt ist“, heißt es dazu aus der Fach­ab­tei­lung Grünanlagen.

Doch die städ­ti­schen Gärt­ne­rin­nen und Gärt­ner sind nicht nur mit Pflan­zun­gen beschäf­tigt, son­dern auch im Auf­trag der klein­sten Bewoh­ner unse­rer Stadt unter­wegs. So füh­ren sie der­zeit Sanie­rungs­ar­bei­ten an den Spiel­plät­zen am „Giech­burg­blick“ und am Farn­weg durch. Am Giech­burg­blick wird ein neu­es Spiel­häus­chen ein­ge­baut, am Farn­weg wer­den ein Spiel­ge­rüst und eine Schau­kel erneu­ert. Zudem wer­den die Frei­räu­me an die neu­en Spiel­platz­nor­men angepasst.

Es gibt also viel zu tun für die Gärt­ne­rin­nen und Gärt­ner von Bam­berg Ser­vice. Und die Gar­ten­sai­son hat gera­de erst begonnen…

Zah­len – Daten ‑Fak­ten