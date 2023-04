Für ein Thea­ter­pro­jekt an der Stu­dio­büh­ne Bay­reuth wer­den Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Stu­die­ren­de und grund­sätz­lich jede*r ab 15 Jah­ren gesucht, die oder der Lust hat Thea­ter zu machen. Ganz egal, ob Neu­ling oder mit Thea­ter­er­fah­rung, ob man ein Instru­ment spielt, ger­ne tanzt, singt, oder ob man ein­fach mal Büh­nen­luft schnup­pern wollt.

Gemein­sam wird die anti­ke Tra­gö­die “Die Ore­stie” von Aischy­los als Grund­la­ge her­ge­nom­men und neu interpretiert.

Die­ses sehr alte Dra­ma wird mit aktu­el­len The­men, zeit­ge­mä­ßer Spra­che, Musik und Bewe­gung auf­ge­bro­chen. Gemein­sam wird ein span­nen­der, ein­drück­li­cher Thea­ter­abend gestal­tet, der schließ­lich als Pro­duk­ti­on in der Stu­dio­büh­ne auf­ge­führt wird.

Es wird begon­nen mit zwei kosten­lo­sen Schnupperworkshops:

Ter­mi­ne:

Do. 27. April von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Sa. 29. April von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Bei Inter­es­se Anmeldung

per Mail: theater@​studiobuehne-​bayreuth.​de

über das Kon­takt­for­mu­lar auf der Web­sei­te: https://​www​.stu​dio​bueh​ne​-bay​reuth​.de/​t​h​e​a​t​e​r​/​d​e​/​h​i​n​t​e​r​-​d​e​n​-​k​u​l​i​s​s​e​n​/​a​k​t​i​v​-​w​e​r​d​en/

oder auf den Social-Media-Kanä­len (Insta­gram und Facebook).

Die Auf­füh­run­gen in der Stu­dio­büh­ne sind ab Ende Okto­ber 2023 bis Janu­ar 2024 geplant.

Pro­jekt­lei­tung: Ste­fan Schneller

Stu­di­um der Musik­thea­ter­wis­sen­schaft an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth (8.Semester, aktu­ell Bache­lor-Arbeit), pro­fes­sio­nel­ler Unter­richt in Schauspiel/​Tanz/​Gesang, Semi­na­re zur Thea­ter­di­dak­tik, Schau­spie­ler an der Studiobühne.