Wer möch­te Ver­ant­wor­tung übernehmen?

Kin­der sind neu­gie­rig und aben­teu­er­lu­stig. Sie lie­ben es, unter­wegs zu sein. Was gibt es Schö­ne­res als gemein­sam mit ihnen Aben­teu­er zu erle­ben, auf Rei­sen zu gehen und die Welt zu ent­decken. Des­halb bie­tet der Kreis­ju­gend­ring Lich­ten­fels eine Tages­fahr­ten­schu­lung für Jugend­li­che und Erwach­se­ne an, die sich ehren­amt­lich bei Aktio­nen und Tages­aus­flü­gen enga­gie­ren möchten.

Die Schu­lung fin­det am 29. April von 10.00 – 14.00 Uhr in der Geschäfts­stel­le des Kreis­ju­gend­rings statt. Ein­ge­la­den sind alle Inter­es­sier­ten ab 15 Jah­ren, die Ver­ant­wor­tung über­neh­men möch­ten und Spaß an der Arbeit mit Kin­dern und Jugend­li­chen haben. Zur umfas­sen­den Vor­be­rei­tung wer­den neben dem Ablauf von Tages­fahr­ten auch recht­li­che Grund­la­gen, Spiel­ideen und das Rol­len­ver­hal­ten von Betreue­rin­nen und Betreu­ern geschult. Die Teil­neh­mer kön­nen sich aktiv in die Gestal­tung der Jugend­ring­ak­tio­nen ein­brin­gen und selbst viel erleben.

Vor­aus­set­zung für die Teil­nah­me an der Tages­fahr­ten­schu­lung ist der Nach­weis eines abge­lei­ste­ten Kur­ses in Erster Hil­fe, wel­cher nicht län­ger als zwei Jah­re zurück­lie­gen darf, sowie die Bereit­schaft zur Vor­la­ge eines erwei­ter­ten Füh­rungs­zeug­nis­ses. Der Kreis­ju­gend­ring bie­tet einen Kurs in Erster Hil­fe für künf­ti­ge Betreue­rin­nen und Betreu­er am 30. April an.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen und das Anmel­de­for­mu­lar sind unter www​.kjr​-lich​ten​fels​.de oder direkt beim Kreis­ju­gend­ring Lich­ten­fels, Köste­ner Stra­ße 6, 96215 Lich­ten­fels, E‑Mail: service@​kjr-​lichtenfels.​de erhält­lich. Eine Anmel­dung ist bis zum 21. April möglich.