Der Sport­fi­scher­ver­ein Bam­berg führ­te am Sams­tag, den 1. April 2023 im Rah­men der Akti­on „Mein Main muss sau­ber sein“ eine erfolg­rei­che Gewäs­ser­rei­ni­gung durch. Knapp 40 Alt- und Jung­fi­scher tra­fen sich um 9 Uhr am Main­ufer in Unter­lei­ter­bach, um gemein­sam das Gewäs­ser von Müll und Unrat zu befreien.

Obwohl der Wet­ter­be­richt Regen gemel­det hat­te, blieb es wäh­rend der Rei­ni­gungs­ak­ti­on weit­ge­hend trocken. Die Teilnehmer*innen wur­den in Grup­pen auf­ge­teilt und erhiel­ten Müll­säcke, Müll­grei­fer und Hand­schu­he, bevor sie sich an die Arbeit mach­ten. Es wur­den dabei eine gro­ße Men­ge an Müll und Abfäl­len ein­ge­sam­melt und sach­ge­recht entsorgt.

„Wir freu­en uns sehr über die gro­ße Teil­nah­me an unse­rer jähr­li­chen Gewäs­ser­rei­ni­gung und bedan­ken uns bei allen Mit­glie­dern, die sich aktiv an der Akti­on betei­ligt haben“, sag­te der Prä­si­dent des Sport­fi­scher­ver­eins Bam­berg, Alfred Götz „Die Rei­ni­gung unse­rer Gewäs­ser ist ein wich­ti­ger Bei­trag zum Schutz der Umwelt und zur Erhal­tung der Artenvielfalt.“

Die Akti­on „Mein Main muss sau­ber sein“ hat zum Ziel, auf die Bedeu­tung sau­be­rer Gewäs­ser auf­merk­sam zu machen und die Men­schen für den Umwelt­schutz zu sen­si­bi­li­sie­ren. Der Sport­fi­scher­ver­ein Bam­berg betei­ligt sich seit vie­len Jah­ren an der Akti­on und setzt sich aktiv für den Schutz der Gewäs­ser ein.

Im Anschluss an die Rei­ni­gungs­ak­ti­on tra­fen sich alle Teilnehmer*innen zu einem gemein­sa­men Imbiss. Hier bestand die Mög­lich­keit, sich mit den Ver­eins­mit­glie­dern des Sport­fi­scher­ver­eins Bam­berg aus­zu­tau­schen und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Arbeit des Ver­eins und zu bevor­ste­hen­den Ver­an­stal­tun­gen zu erhalten.

Der Sport­fi­scher­ver­ein Bam­berg plant auch zukünf­tig Gewäs­ser­rei­ni­gun­gen im Rah­men der Akti­on „Mein Main muss sau­ber sein“ durch­zu­füh­ren und ruft alle Inter­es­sier­ten dazu auf, sich an die­ser wich­ti­gen Akti­on zu beteiligen.