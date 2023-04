Den Deutsch-Kana­di­er Jor­dan Knack­stedt zieht es aus Dres­den ins Fichtelgebirge

Die Sel­ber Wöl­fe ver­stär­ken sich für die kom­men­de DEL2-Sai­son pro­mi­nent in der Offen­si­ve: Mit dem Deutsch-Kana­di­er Jor­dan Knack­stedt sichern sich die Por­zel­lan­städ­ter die Dien­ste des lang­jäh­ri­gen Kapi­täns und Tops­co­rers der Dresd­ner Eis­lö­wen. Der 34-jäh­ri­ge Rechts­schüt­ze kann bereits auf 357 DEL2-Par­tien für Kauf­beu­ren, Crim­mit­schau und Dres­den zurück­blicken und wur­de in der Sai­son 2021/2022 zum Spie­ler des Jah­res in der DEL2 gekürt.

Erfah­rung und offen­si­ve Durchschlagskraft

Jor­dan Knack­stedt blickt mit sei­nen 34 Jah­ren schon auf eine lan­ge Eis­hockey­kar­rie­re zurück und bringt somit reich­lich Erfah­rung mit in den Kader der Sel­ber Wöl­fe für die kom­men­de Spiel­zeit 2023/2024. Bereits als 19-Jäh­ri­ger hat­te der in Sas­katoon, Kana­da, gebo­re­ne Jor­dan Knack­stedt sei­ne ersten Ein­sät­ze in der AHL, der zweit­höch­sten Pro­fi­li­ga Nord­ame­ri­kas. Ins­ge­samt kam er dort auf 230 Spie­le, ehe ihn sein Weg nach Euro­pa führ­te. Mit Bozen hol­te der Rechts­schüt­ze 2011/2012 die ita­lie­ni­sche Mei­ster­schaft und steu­er­te in 54 Par­tien stol­ze 74 Scor­er­punk­te zu die­sem Erfolg bei. Wei­te­re Euro­pa-Sta­tio­nen waren Schwe­den sowie Däne­mark, wo er mit Esbjerg Ener­gy 2016/2017 erneut eine Lan­des­mei­ster­schaft fei­ern konn­te. Auch in Russ­land und Kasach­stan war der Deutsch-Kana­di­er bereits aktiv. Sei­ne Deutsch­land-Sta­tio­nen waren alle­samt in der DEL2. Hier mach­te er in der Sai­son 2014/2015 – noch als Kon­tin­gents­spie­ler – 10 Par­tien für den ESV Kauf­beu­ren. In der Spiel­zeit 2017/2018 lief Jor­dan Knack­stedt für die Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau auf. In den letz­ten 5 Jah­ren war er für die Dresd­ner Eis­lö­wen als abso­lu­ter Lei­stungs­trä­ger und Lea­der aktiv. Die­se Rol­le soll der Außen­stür­mer zukünf­tig auch bei den Sel­ber Wöl­fen ausfüllen.

Ein Wunsch­kan­di­dat ent­schei­det sich für Selb

Selbs Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler freut sich schon auf sei­nen neu­en Angrei­fer: „Ich ken­ne Jor­dan schon sehr lan­ge. Er ist ein abso­lu­ter Füh­rungs­spie­ler auf dem Eis und in der Kabi­ne. Er bringt viel Erfah­rung und Qua­li­tät mit. Jor­dan wird uns defi­ni­tiv wei­ter­brin­gen und den Kader ver­stär­ken. Jor­dan Knack­stedt ist mein abso­lu­ter Wunsch­kan­di­dat und ich freue mich sehr, dass er sich für die kom­men­de Sai­son uns ange­schlos­sen hat.“

„Art­urs hat mir nur Gutes über Selb erzählt“

Jor­dan Knack­stedt hat Dres­den aus eige­nem Wunsch ver­las­sen: „Ich woll­te einen Neu­an­fang in einem ande­ren Teil von Deutsch­land machen. Als dann das Ange­bot von Selb vor­lag, habe ich mich bei Art­urs Kruminsch – mit dem ich ja in Dres­den zusam­men­ge­spielt habe und den ich gut ken­ne – über den Club und die Gegend umge­hört. Er hat mir nur Gutes über die Orga­ni­sa­ti­on, das Team und die Gegend erzählt. Das hat mich neu­gie­rig gemacht und ich freue mich schon dar­auf, für Selb spie­len zu kön­nen.“ Der 34-Jäh­ri­ge beschreibt sich selbst im Pri­vat­le­ben als „locke­ren und ent­spann­ten Typen, der neben dem Eis­hockey ger­ne golft und reist“. „Als Eis­hockey­spie­ler bin ich offen­siv stark, habe Füh­rungs­qua­li­tä­ten und lie­be das Kör­per­spiel“, so Jor­dan Knack­stedt wei­ter. Gefragt zu sei­nen Zie­len, lässt der groß­ge­wach­se­ne Stür­mer die Her­zen der Wöl­fe-Anhän­ger höher schla­gen: „Per­sön­lich möch­te ich einer der Top-Spie­ler in der Offen­si­ve sein und mei­ne Füh­rungs­qua­li­tä­ten sowie mei­ne Erfah­rung best­mög­lich ins Team ein­brin­gen. Zusam­men mit dem Team möch­te ich die Play­offs zu errei­chen. Ich bin über­zeugt, dass das mit dem Staff und dem bis­he­ri­gen Mann­schafts­ka­der abso­lut mach­bar ist, und ich freue mich schon dar­auf, wenn es dann losgeht.“

Sel­ber Wöl­fe, DEL2 – neu, zuletzt Dresd­ner Eis­lö­wen, DEL2

Jor­dan Knackstedt

Geburts­tag: 28.09.1988

Geburts­ort: Sas­katoon, CAN

Grö­ße: 1,91 m

Gewicht: 91 kg

Die Sel­ber Wöl­fe wün­schen Jor­dan Knack­setdt eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2023/2024.