Das ETA Hoff­mann Thea­ter lädt ein zu den Schul­thea­ter­ta­gen „Klein Zaches“ am 15. und 16. Juni und zum Schul­spiel­tag am 28. Juni. Schu­li­sche Thea­ter­grup­pen wer­den die Gele­gen­heit haben, ihre lang geprob­ten und mit viel Durch­hal­te­ver­mö­gen, Herz­blut, Mut und Krea­ti­vi­tät erschaf­fe­nen Ergeb­nis­se zu prä­sen­tie­ren. Bei den Schul­thea­ter­ta­gen haben bis zu fünf Grup­pen die Mög­lich­keit, sich bei Work­shops ken­nen­zu­ler­nen, ihre ca. 60-minü­ti­gen Stücke gegen­sei­tig zu prä­sen­tie­ren und in Klein­grup­pen aus­zu­tau­schen. Pro­ben­zeit­raum ist vom 12. bis 14. Juni.

Beim Schul­spiel­tag kom­men bis zu sechs Grup­pen in den Genuss, ihre Arbeit in maxi­mal 20 Minu­ten-Zeit­fen­stern auf der Gro­ßen Büh­ne zu zei­gen. Pro­ben­mög­lich­kei­ten gibt es am 27. und 28. Juni.

Bei mehr Anmel­dun­gen, als Spiel­po­si­tio­nen vor­han­den sind, ent­schei­det das Los über die Teil­nah­me. Ver­bind­li­cher Anmel­de­schluss ist der 01. Mai 2023. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Inter­es­sier­te unter theaterpaedagogik@​theater.​bamberg.​de. Vor­anmel­dun­gen wer­den ab sofort entgegengenommen.