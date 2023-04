Die SPD-Eller­tal setzt die Tra­di­ti­on fort – und lädt am Frei­tag, 14. April, zum 3. Tau­ben­markt in das Gast­haus Krapp in Lit­zen­dorf ein. Beginn ist um 19.00 Uhr. Wie die Jah­re zuvor wird wie­der der Bam­ber­ger Schla­ger­star Hei­no Men­do­za für aus­ge­las­se­ne Stim­mung sor­gen. Und auch die gro­ße Tom­bo­la mit Bier­fäs­sern, Wein, Schin­ken, Wür­ste, Kuchen, gemisch­ten Spe­zia­li­tä­ten­kör­be und Tickets für Rock- und Pop­ver­an­stal­tun­gen wird für leuch­ten­de Augen sor­gen. Der Ein­tritt ist frei.

Frü­her wur­de auf den ober­frän­ki­schen Tau­ben­märk­ten tat­säch­lich Feder­vieh ver­kauft, heut­zu­ta­ge wird vor allem gezockt, getrun­ken, gefei­ert und gut geges­sen. So wird es auch in die­sem Jahr sein. „Wir erwar­ten ein prop­pe­vol­les Haus, bit­te recht­zei­tig reser­vie­ren“, freut sich Kul­tur­ma­cher Wolf­gang Heyder auf den Abend, für den wie­der Hei­no Men­do­za gewon­nen wer­den konn­te. Der Schla­ger­bar­de, inzwi­schen mit TV-Auf­trit­ten, wird sei­ne neue­sten Hits vor­stel­len und eine musi­ka­li­sche Rei­se durch 60 Jah­re Schla­ger­ge­schich­te präsentieren.