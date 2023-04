Stadt­spit­ze beim Fastenbrechen

Zum Fasten­bre­chen-Essen am Frei­tag, 7. April, bei der Tür­kisch-Isla­mi­schen Gemein­de zu Erlan­gen e. V. sind Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth zu Gast. Die Ver­an­stal­tung fin­det in den Räu­men der Gemein­de in der Micha­el-Vogel-Stra­ße statt.

OB bei Inter­na­tio­na­lem Jazz Workshop

Einen Besuch stat­tet Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik am Sonn­tag, 9. April, den Dozen­ten­kon­zer­ten beim Inter­na­tio­na­len Jazz Work­shop in der Hein­rich-Lades-Hal­le ab.Der 41. Inter­na­tio­na­le Jazz Work­shop fin­det vom 8. bis 16. April statt.

Ehren­amt? Fami­li­en­pa­te! Neue Schu­lung im April

Mit Kin­dern in der Natur oder am Spiel­platz bewe­gen, bei den Haus­auf­ga­ben unter­stüt­zen oder das eige­ne Wis­sen wei­ter­ge­ben? Ehren­amt­li­che Fami­li­en­pa­ten unter­stüt­zen wäh­rend bela­sten­der Lebens­si­tua­tio­nen für ca. drei Stun­den wöchent­lich. Ende April star­tet dafür wie­der eine Schu­lung, zu der man sich ab sofort anmel­den kann.

Ehren­amt­li­che für die­se Auf­ga­be wer­den wei­ter­hin gesucht: „Der­zeit sind vie­le Fami­li­en in der Stadt Erlan­gen und im Land­kreis auf der War­te­li­ste“, so Moni­ka Mich­ali, die Koor­di­na­to­rin des Erlan­ger Bünd­nis­ses für Familien.

Am 21. April 2023 star­tet eine neue gemein­sa­me Schu­lung für Fami­li­en­pa­ten für Stadt und Land­kreis. Die ver­bind­li­che Schu­lung vor einem Ein­satz als Fami­li­en­pa­tin / Fami­li­en­pa­te fin­det haupt­säch­lich digi­tal aber auch an ein­zel­nen Ter­mi­nen in Prä­senz statt.

Eine Anmel­dung ist tele­fo­nisch (01520–1941934) oder per E‑Mail familienpaten-​erh@​web.​de mög­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​ger​-fami​li​en​buend​nis​.de oder für den Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt unter www​.kin​der​schutz​bund​-erlan​gen​.de.

Stadt und Stadt­wer­ke loben Umwelt­preis 2023 aus

Die Stadt Erlan­gen lobt zusam­men mit den Erlan­ger Stadt­wer­ken wie­der den Umwelt­preis für jun­ge Men­schen aus. Dabei geht es um die Fra­gen: Wie kön­nen jun­ge Men­schen unse­re Stadt und Welt schon heu­te mit­ge­stal­ten? Und wie wol­len wir in Zukunft leben? Loka­le und glo­ba­le Her­aus­for­de­run­gen kön­nen nur gemein­sam gelöst wer­den – und für eine lebens­wer­te Zukunft müs­sen wir jetzt handeln!

Dazu wer­den bis 30. Juni die besten Ideen gesucht. Bewer­ben kann man sich mit zukunfts­wei­sen­den Pro­jek­ten, die zei­gen, wie wir heu­te ver­ant­wor­tungs­voll leben und unse­ren Pla­ne­ten für kom­men­de Gene­ra­tio­nen erhal­ten kön­nen. Die Bei­trä­ge kön­nen sich rund um die The­men Nach­hal­tig­keit, Bio­di­ver­si­tät und Natur, Kli­ma und Ener­gie, Kon­sum und Lebens­sti­le, Ernäh­rung und Abfall oder Mobi­li­tät dre­hen. Die besten Vor­schlä­ge erhal­ten die Aus­zeich­nung mit dem Erlan­ger Umweltpreis.

Ins­ge­samt 5.000 Euro spon­sern die Erlan­ger Stadt­wer­ke für den Umwelt­preis der Stadt, die Ein­zel­ge­win­ne lie­gen zwi­schen 200 und 2.500 Euro. Der Wett­be­werb rich­tet sich an Kin­der, Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne aus Erlan­gen. Eine Teil­nah­me kann allei­ne oder als Team erfolgen.

Ein­ge­reicht wer­den kön­nen abge­schlos­se­ne Nach­hal­tig­keits­pro­jek­te der letz­ten zwölf Mona­te. Die Bewer­bung soll­te eine Pro­jekt­be­schrei­bung beinhal­ten und kann mit Fotos, Pod­casts, Vide­os, Objek­te oder Arti­kel ergänzt werden.

Infos zu Kri­te­ri­en, Teil­nah­me­be­din­gun­gen und Vor­jah­res­pro­jek­ten gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​u​m​w​e​l​t​p​r​eis oder bei Jani­na Baum­bau­er vom Amt für Umwelt­schutz und Ener­gie­fra­gen der Stadt (Tele­fon 09131 86–2934, E‑Mail umweltbildung@​stadt.​erlangen.​de). Dort sind auch die Bewer­bun­gen ein­zu­rei­chen, Ein­sen­de­schluss ist der 30. Juni.

Län­ge­re Sper­rung in der Nägelsbachstraße

In der Nägels­bach­stra­ße kommt es ab Mon­tag, 17. April, zu einer län­ge­ren Sper­rung zwi­schen der Sedan­stra­ße und dem Bech­mann-Rahn-Weg. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt­ver­wal­tung infor­miert, fin­den in die­sem Bereich Arbei­ten der Stadt­wer­ke an der Fern­wär­me­lei­tung statt. Bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 28. Juli, bleibt der Bereich für den Kfz-Ver­kehr gesperrt, der Geh- und Rad­weg auf der West­sei­te bleibt frei. Umlei­tun­gen, auch für den Rad- und Fuß­gän­ger­ver­kehr, sind aus­ge­schil­dert. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Park­platz Natur­bad­stra­ße wird ausgebaut

Der Park­platz an der Natur­bad­stra­ße in Dechs­endorf wird ab Mon­tag, 17. April, aus­ge­baut. Vor­aus­sicht­lich bis Ende Juli, so infor­miert das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt, bleibt der Park­platz des­halb kom­plett gesperrt. Die Zufahr­ten zur Bus­wen­de­schlei­fe und zu den Anwe­sen Natur­bad­stra­ße 70–87 blei­ben gewährleistet.

Neben 44 Pkw-Stell­plät­zen wer­den auch öst­lich der Zufahrts­stra­ße Fahr­rad­ab­stell­plät­ze geschaf­fen. An der Bus­hal­te­stel­le ent­steht eine Fahr­rad­ab­stell­an­la­ge mit Über­da­chung. Ein Park­stand auf der West­sei­te des Park­plat­zes soll als Mobil­punkt für einen Car­sha­ring-Park­platz reser­viert wer­den. Zum Schutz der bestehen­den Bäu­me fin­det der Ein­bau von Wur­zel­brücken statt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Emil-Kränz­lein-Stra­ße noch bis 21. April gesperrt

Die Emil-Kränz­lein-Stra­ße bleibt noch bis Frei­tag, 21. April, gesperrt. Dar­auf hat das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt­ver­wal­tung hin­ge­wie­sen. Dort fin­den Kanal­an­schluss­ar­bei­ten statt. Von der Voll­sper­rung der Stra­ße sind Fuß­gän­ger- und Rad­ver­kehr nicht betrof­fen. Info: www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.