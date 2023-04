Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Gegen­stän­de aus Gär­ten entwendet

Utten­reuth – In der Nacht vom 04.04.2023 auf den 05.04.2023, konn­te von Anwoh­nern aus der Lie­gnit­zer Stra­ße eini­ge Gegen­stän­de auf ihren Grund­stücken fest­ge­stellt wer­den, wel­che ver­mut­lich kurz vor­her aus den umlie­gen­den Grund­stücken ent­wen­det wur­den. Bei den Gegen­stän­den han­delt es sich um einen Koh­le­grill sowie einen Wahl­pla­kat­stän­der und eine Gar­ten­skulp­tur. Die Poli­zei Erlan­gen-Land sucht in die­sem Zusam­men­hang die Eigen­tü­mer der Gegen­stän­de. Die auf­ge­fun­de­nen Gegen­stän­de wer­den bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land ver­wahrt. Die Eigen­tü­mer der ent­wen­de­ten Gegen­stän­de wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131 / 760–514 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Wei­ße Far­be versprüht

Gremsdorf/​Höchstadt: Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ver­sprüh­te in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag an ver­schie­de­nen Objek­ten wei­ße Far­be. Der Täter ging ein deut­sches und ein grie­chi­sches Gast­haus, einen Juwe­lier und einen Bäcker an und sprüh­te wei­ße Far­be in die Schlüs­sel­lö­cher der Ein­gangs­tü­ren. Was damit bezweckt wer­den soll­te, ist noch nicht bekannt.

Zeu­gen, die Hin­wei­se geben kön­nen und ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen in Grems­dorf in der Haupt­stra­ße und im Gewer­be­park sowie in Höch­stadt Am Gra­ben und Am Vogel­s­eck gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.